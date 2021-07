Suomessa on todettu 570 uutta koronatartuntaa

Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 4 386 tartuntaa, mikä on 1 690 enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana. Tuolloin koronavirustartuntoja raportoitiin 2 696. Kahden viimeisen viikon aikana tautitapauksia on todettu eniten 20–29-vuotiailla, noin 1 700 koronavirustartuntaa.