Johnson & Johnsonin koronarokotteen tuonti Eurooppaan keskeytetään toistaiseksi, syynä epäilty yhteys veritulppatapauksiin

Kyseessä on kuitenkin tilastollisesti äärimmäisen harvassa esiintyvät tapaukset, sillä Yhdysvalloissa Johnson&Johnsonin valmistaman rokotteen on saanut 6,8 miljoonaa ihmistä.

Yhdysvaltalaislehti New York Timesin mukaan yhteensä kuudella kyseisen rokotteen saaneella naisella on ilmennyt rokottamisen jälkeen harvinainen häiriö, johon liittyvät myös veritulpat. Yksi heistä on kuollut ja toinen on sairaalahoidossa kriittisessä tilassa (STT).