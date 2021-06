Suomessa on todettu 84 uutta koronatartuntaa – ilmaantuvuusluku on suurin Kainuussa

Kahden viime viikon aikana on raportoitu yhteensä 1 184 tartuntaa, mikä on 146 tartuntaa vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana. Tuolloin raportoitiin 1 330 tartuntaa kahdessa viikossa.

Yhteensä Suomessa on raportoitu 95 168 koronatartuntaa.

Ilmaantuvuus on suurin Kainuun sairaanhoitopiirissä

Koronaviruksen kahden viikon ilmaantuvuus sataatuhatta asukasta kohden on noin 21, kun se edellisellä kahden viikon jaksolla oli noin 24.

THL:n tietojen mukaan suurin ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä Kainuun sairaanhoitopiirissä, jossa se on lähes 45, ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä, jossa se on noin 38.