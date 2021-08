Suomessa on todettu 345 uutta koronavirustartuntaa – sairaalahoidossa 28 enemmän kuin perjantaina

Viimeisten kahden viikon aikana Suomessa on todettu 6 935 tartuntaa, mikä on 3 210 enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Suomessa koronaviruksen vuoksi sairaalahoidossa on 93 ihmistä, joista tehohoidossa on seitsemän. Sairaalahoidossa olevien määrä on noussut perjantaista 28 ihmisellä. Tehohoidossa olevien määrä on pysynyt samana kuin viime perjantaina.