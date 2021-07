Pfizer aikoo ehdottaa kolmatta rokoteannosta Yhdysvalloissa – teho osittain hiipuu puolen vuoden jälkeen

Pyyntö kolmannen rokotteen antamisesta on tarkoitus jättää seuraavan kuukauden aikana, kertoo Pfizerin tieteellinen pääneuvonantaja Mikael Dolsten.

Yhdysvaltain terveysviranomaiset kuitenkin totesivat, että vielä ei ole aika tehosterokotteelle. Kolmas rokoteannos on kuitenkin mahdollinen, jos tutkimustulokset sitä edellyttävät.

Äskettäin Israelista saatiin huolestuttavia uutisia, kun koronarokotteen tehon laskeneen ja tartuntojen jälleen kääntyneen nousuun. Israelissa peräti 57 prosenttia väestöstä on saanut kaksi rokoteannosta, selviää The New York Timesin tilastoista.