Intiasta löytyi uusi koronan "tuplamutantti" – muistuttaa Etelä-Afrikan ja Kalifornian variantteja

Uusi koronavirus on tunnistettu nyt yli 200 näytteestä Maharashtran osavaltiossa.

– Tuplamutantti ei ole tieteellinen termi. Se on vain yksi muunnos, joka näyttäisi olevan tunnistettu vain Intiassa, kommentoi Ramanan Laxminarayan, New Delhin tautitutkimuskeskuksen perustaja.

BBC:n mukaan viruksella on mutaatiot E484Q ja L452R. Näistä ensimmäinen on samankaltainen kuin Etelä-Afrikassa ja Brasiliassa havaitulla koronaviruksen variantilla. L452R puolestaan on tullut tunnetuksi Yhdysvalloissa niin kutsutun Kalifornian variantilla.