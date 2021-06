Suomi on saavuttanut 70 prosentin koronarokotustavoitteen – THL muistuttaa toisen annoksen tärkeydestä

Tällä hetkellä Suomen väestöstä yli 18-vuotiaista noin 72 prosenttia on saanut ensimmäisen koronarokotteensa.

– Tämä on hieno välietappi rokotusten edistymisessä ja näyttää sen, että me olemme Suomessa aktiivisesti ottaneet koronarokotuksia, THL:n johtava asiantuntija Mia Kontio toteaa tiedotteessa.

Suomi EU-maista neljäs

Suomen lisäksi EU:n tavoitteen on täyttänyt tähän mennessä vain kolme muuta jäsenvaltiota.

Islannissa noin 83 prosenttia yli 18-vuotiaista on saanut ensimmäisen rokoteannoksen. Tämän lisäksi sekä Belgiassa ja Maltalla vastaava lukema on 72 prosenttia.

Huomenna ylittyy miljoonan rokotuksen rajapyykki

Toisen koronarokoteannoksen saaneiden määrä nousee THL:n arvion mukaan huomenna miljoonaan. Koko väestöstä toisen annoksen on saanut tällä hetkellä noin 18 prosenttia.

– Samalla kun voimme olla tyytyväisiä ensimmäisten rokoteannosten erinomaiseen kattavuuteen, on muistettava toisen annoksen tärkeys. Toisen annoksen jälkeen rokotettu saa parhaan mahdollinen suojan, Kontio sanoo.

– Toinen annos on myös olennainen, koska delta-virusmuunnosta on liikkeellä aiempaa enemmän. Vaikka delta-virusmuunnos saattaa tarttua myös rokotetulle, suojateho delta-virusmuunnoksen aiheuttamaa vakavaa koronatautia vastaan on kuitenkin hyvä.