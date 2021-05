Kaikki halukkaat aikuiset saavat rokotteen heinäkuun loppuun mennessä, uskoo THL

Hän sanoi, että kyseistä muunnosta on havaittu toistakymmentä, mutta tarkka luku on auki, sillä analyysit ovat vielä kesken.

– Tavoite siitä, että kaikilla aikuisilla on mahdollisuus saada ensimmäinen rokoteannos heinäkuun loppuun mennessä, näyttää realistiselta, Salminen sanoi.

Koko maassa 70 vuotta täyttäneistä jo 90 prosenttia on saanut yhden rokoteannoksen, ja kaikista yli 16-vuotiaista 46 prosenttia.

THL:n mukaan myönteinen kehitys pysähtyi vapun jälkeisellä viikolla, ja tapausmäärien lasku on tasaantunut viimeisen neljän viikon aikana.

Alueellisia epidemioita ryöpsähtänyt

THL:n tietojen mukaan suurin ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä, jossa se oli keskiviikon tietojen perusteella yli 160, ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirissä, jossa se oli yli 110.

– Tällaisiin takaiskuihin on yhä varsin iso mahdollisuus. Kunnissa ja sairaanhoitopiireissä ja väestössä on hyvä muistaa, että tilanne ei ole vielä ohi, varovaisuuteen on yhä tarvetta, Salminen sanoi.