Tämä on Suomen koronatilanne: 110 uutta koronatartuntaa, kolmekymppisistä lähes puolet saanut ensimmäisen rokotteen

Kahden viime viikon aikana on raportoitu yhteensä 1 047 tartuntaa, mikä on 595 tartuntaa vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana. Tuolloin raportoitiin 1 642 tartuntaa kahdessa viikossa.

Kainuussa koronatilanne on Kajaanin tartuntatilanteen vuoksi heikentynyt, tiedottaa Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Alueen omien tilastojen perusteella koronatartuntojen ilmaantuvuus Kainuussa on noin 36 tapausta 100 000 asukasta kohden kahdessa viikossa, mikä on THL:n lukuihin verrattuna maan korkein lukema.

Kajaanissa on todettu useita erillisiä tartuntaryppäitä erityisesti teini-ikäisten parissa.

– Juhannuksen viettoon Kajaaniin ei pidä tulla, ellei pysty välttämään kontakteja paikallisiin. Vastaavasti juhannuksen viettoon Kajaanista ei pidä lähteä, ellei pysty välttämään kontakteja kohteessa, suosittelee pandemiapäällikkö Olli-Pekka Koukkari Kainuun soten tiedotteessa.

THL:n tilastoissa ilmaantuvuusluvut ovat korkeimmalla Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (noin 32) sekä Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirissä (noin 28). THL:n tiedot perustuvat tartuntatautirekisteriin, jonne tiedot päivittyvät muutaman päivän viiveellä.

Koko maassa koronatartuntojen ilmaantuvuus on nyt noin 19 tapausta 100 000 asukasta kohden kahdelta viikolta. Yhdeksällä alueella ilmaantuvuusluku on alle kymmenen.

Yhteensä koko pandemian aikana Suomessa on raportoitu 94 489 tartuntaa.Sairaalahoidossa olevien koronapotilaiden määrä kerrotaan maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin. Mahdollisista uusista koronaan liittyvistä kuolemantapauksista THL kertoo kerran viikossa keskiviikkoisin.

Kolmekymppisistä lähes puolella yksi rokote

Koronarokotteen ensimmäisen annoksen on Suomessa saanut noin 3,077 miljoonaa ihmistä eli noin 55,4 prosenttia väestöstä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Rokotteen toisen annoksen on saanut noin 856 000 ihmistä. Toisen annoksen rokotekattavuus on näin 15,4 prosenttia.Annettujen rokoteannosten määrä on kasvanut eilisestä noin 21 000:lla.