EM-kisoista palanneilla futisturisteilla todettu 386 koronavirustartuntaa – jatkotartuntojakin kymmeniä

Venäjän Pietarissa jalkapallon EM-kisoissa vieraili edellisviikkojen aikana vähintään 4500 suomalaista. Kisoista palanneilla henkilöillä on nyt todettu 386 positiivista testitulosta ja 50 jatkotartuntaa.

Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla on todettu yhteensä 264 tapausta ja 17 jatkotartuntaa. Pirkanmaalla tapauksia on 38 ja jatkotartuntoja 8. Varsinais-Suomessa puolestaan on todettu 31 tartuntaa ja 5 jatkotartuntaa.