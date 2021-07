Pietarista tuodut koronatartunnat ”pääosin” ärhäkästi leviävää deltavarianttia: "Odotettua ja huolestuttavaa"

Kisaturistien tartuntojen on pelätty olevan juuri tehokkaasti tarttuvan deltamuunnoksen aiheuttamia ja Mehiläisen sekvensointitulokset vahvistavat epäilyn.

Mehiläinen on yhteistyössä Vita Laboratorioiden ja Helsingin yliopiston Biotekniikan instituutin kanssa tehnyt positiivisille koronanäytteille jatkotutkimuksia sekvensoimalla tammikuusta lähtien. Työtä on jatkettu nyt otosluontoisesti.

– Deltavarianttilöydös on odotettu ja huolestuttava. Näytteiden lukumäärä on vielä pieni, mutta tulos osoittaa, että deltavarianttia on mitä todennäköisimmin päässyt Suomeen huomattavia määriä, Hotakainen toteaa.