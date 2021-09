THL:n uusi suositus: Näissä tilanteissa alle 12-vuotias on vietävä koronavirustestiin

– Lapsella on oireita ja hänen tiedetään altistuneen laboratoriossa varmistetulle koronatapaukselle edeltävän kahden viikon aikana.

– Lapsella on oireita, ja perheessä on rokottamattomia 16 vuotta täyttäneitä tai henkilöitä, joiden immuunisuoja koronaa vastaan on puutteellinen