Koronatartunnat tulevat nyt kaveripiireistä ja työpaikoilta – "Tämä on tällä hetkellä nuorten aikuisten epidemia"

Suomessa koronaepidemia on rauhoittumassa ja uusien tautitapausten määrät jatkavat laskemistaan. Annetut suositukset ja rajoitukset ovat selvästi tuottaneet tulosta ja estäneet tartuntoja.

Sosiaaliset kontaktit ovat riski

STM:n strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki muistutti tiedotustilaisuudessa, että jokaisen suomalaisen on noudatettava edelleen hyvää hygieniaa ja pidettävä etäisyyttä, jotta hyvä tartuntatilanne jatkuu.

– Perhepiirissä saatavat tartunnat ovat alkaneet vähentyä, mutta muut sosiaaliset kontaktit korostuvat nyt. Tämä on tällä hetkellä nuorten aikuisten epidemia. Noin 80 prosenttia tapauksista todetaan alle 50-vuotiailla, Voipio-Pulkki sanoi.

– Tartuntoja on tullut nyt kaveriporukoista, työpaikkojen sosiaalitiloista ja kahvitauoilta. Ne ovat riskitilanteita. Myös tapaamiset ulkotiloissa ovat riski. Tämä täytyy muistaa arjessa.

Eri paikkakunnilla eri tilanne

Sairaanhoitopiirien epidemiatilanteessa on edelleen suuria eroja. Heikoin tilanne on edelleen Suomen etelä- ja lounaisosissa. Ilmaantuvuus on kuitenkin pienentynyt useimmissa sairaanhoitopiireissä.