Suomessa todettu nyt yli 200 000 koronatartuntaa – tänään jälleen uusi päiväennätys

Koko pandemian aikana raportoitu yli 200 000 tartuntaa

Kahden viime viikon aikana on raportoitu reilut 17 700 koronatartuntaa, mikä on vajaat 3 500 tartuntaa enemmän kuin tätä edeltäneiden kahden viikon aikana.

Suomessa on sairaalahoidossa 287 koronapotilasta, mikä on 12 vähemmän kuin keskiviikkona. Heistä tehohoidossa on 54 potilasta, mikä on kuusi vähemmän kuin keskiviikkona.