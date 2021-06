Suomen koronatilanteessa tapahtunut käänne, positiivisten näytteiden osuus pienin puoleen vuoteen – "Tilanne näyttää valoisalta"

Tilaisuudessa puhuivat STM:n strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki ja johtaja Pasi Pohjola sekä THL:n ylilääkäri Otto Helve.

Suomen koronatilanne juuri nyt

Suomessa koronatilanne on viimeisen viikon aikana parantunut, THL ja STM toteavat tiedotteessa. Toukokuussa tartuntojen määrä pysyi vakaalla tasolla.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Viime viikolla uusia tapauksia todettiin 877, mikä on yli 400 tapausta vähemmän kuin edellisellä viikolla.

Alueiden epidemiatilanteissa on kuitenkin suuria eroja. Maan etelä- ja lounaisosissa sekä Keski-Pohjanmaalla tapausten ilmaantuvuus on edelleen suurempi kuin muualla maassa.

Voipio-Pulkin mukaan sosiaalisten kontaktien laskun määrä selittää osin epidemian laskua pahimmassa koronatilanteessa. Hänen mukaansa liikkuminen on kuitenkin lisääntynyt puhelintietojen mukaan.

– Tästä voisi päätellä, että olemme oppineet tapaamaan toisiamme terveysturvallisesti, Voipio_Pulkki totesi.

Toisaalta epidemia on monella alueella kuitenkin rauhoittunut. Varsinais-Suomessa ja Uudellamaalla ilmaantuvuus on pienentynyt toukokuun aikana. Tartuttavuusluku on koko maassa tällä hetkellä 0,75–0,95 eli yksi ihminen tartuttaa keskimäärin alle yhden ihmisen.

Ilmaantuvuus on puolestaan nyt 40. Positiivisten näytteiden osuus on laskenut 0,7 prosenttiin, joka on Helven mukaan pienin puoleen vuoteen.

– Tilanne näyttää valoisalta, kun siirrytään kesään, Helve totesi.

Hän kuitenkin muistutti, että turvatoimia tulee edelleen noudattaa ja muistaa ottaa myös toinen annos rokotetta.

STM:n Voipio-Pulkin mukaan myös karanteenipäätöksiä on tehty entistä vähemmän, mikä heijastelee joukkoaltistusten määrän vähenemistä.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Myös testausaktiivisuus on pysynyt korkealla.

– Olen todella iloinen, että testaus on pysynyt näinkin korkealla, Voipio-Pulkki totesi.

Turvatoimia noudatettava, vaikka saanut rokotteen

Koronarokotukset ovat edenneet hyvin, THL ja STM toteavat.

Koko maassa kaikista yli 16-vuotiaista noin 54 prosenttia on saanut yhden rokoteannoksen. THL ja STM muistuttavat, että rokotteet eivät täysin suojaa tartunnalta. Siksi turvatoimia tulee edelleen noudattaa ja hakeutua testiin, jos oireita ilmenee.

– Ota rokote, ja muista ottaa toinen rokote, kun on sen aika, Pohjola painottaa.

Koronapotilaita vähemmän sairaaloissa

Myös koronapotilaiden määrä sairaaloissa on laskenut, myös teho-osastoilla.

Keskiviikkona tehohoidossa oli 14 potilasta, perusterveydenhuollon osastoilla 22 potilasta, ja erikoissairaanhoidon vuodeosastoilla 43 koronapotilasta. Yhteensä sairaalahoidossa oli 79 koronapotilasta. Myös ennuste sairaaloiden tilanteesta näyttää hyvältä.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Koko maan osalta tehohoidon kapasiteetti ei ole ollut uhattuna, mutta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä tilanne oli helmikuussa tiukka, toteaa Voipio-Pulkki.

Tautiin liittyviä kuolemantapauksia oli eiliseen mennessä raportoitu yhteensä 959. Voipio-Pulkin mukaan kuolemia tulee osin siitä syystä, että laitoksissa on tullut epidemioita.

Toimintasuunnitelmaa päivitetty

STM on päivittänyt hybridistrategian toimintasuunnitelmaa hallituksen linjausten mukaisesti.

Sen keskeisiä tavoitteita ovat:

yhtenäistää asiakas- ja osallistujatilojen käyttöä koskevia suosituksia

huomioida ulkotiloissa tapahtuvan toiminnan erilainen luonne ja riskitaso

huomioida rajoitusten asettamisen ”aikuiset ensin”- periaate, toisin sanoen purkuvaiheessa ”lapset ja nuoret ensin”

Toimittajien kysymykset tilaisuudessa

Voiko matkustaa ulkomaille?

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Olennaisempaa on se, mitkä ovat kohdemaan toimet, jotka kohtaa kun saapuu maahan. Tällä hetkellä valtioneuvoston suositus on välttää tarpeetonta matkustamista, Pohjola vastaa.

Miltä rokotteiden saatavuus näyttää kesäkuun jälkeen ja miten vaikuttaa rokotusvauhtiin?

– Tällä hetkellä näyttää siltä, että olemme saaneet lisähankinnoista nostettua määriä. Nyt meillä ei ole tietoa Pfizerin toimituksista heinäkuun alusta alkaen. Voi merkitä sitä, että olisivat noin toukokuun tasolla. Ja kun kakkosannoksia annetaan enenevissä määrin, ykkösannoksien vauhti notkahtaa vähän, THL:n johtava asiantuntija Mia Kontio kertoi.

Mitkä ovat suurimmat riskit?

– Rajojen terveysturvallisuus on yksi. Hyvien terveysturvallisten toimien noudattaminen alueilla, joilla virusta edelleen on. Takapakkeja saattaa vielä tulla, kun rokottamattomia ryhmiä vielä on, Voipio-Pulkki vastaa.

Mikä on hyväksyttävä taso, jotta yhteiskuntaa voidaan pitää auki, kun korona ei ole poistumasta maailmasta?

– Ajattelen sitä niin, että kun meillä on riittävä rokotekattavuus, näemme, mille tasolle on tyydyttävä, Voipio-Pulkki totesi.

Saksa ja Ranska päättivät rokottaa jo 12-15-vuotiaita. Milloin Suomi aikoo tehdä päätöksen?

– Asiantuntijat arvioivat ja THL tekee lausunnon. Pyritään edistämään siten, että kesäkuun aikana olisi asiantuntija-arvioita olemassa, Helve totesi.