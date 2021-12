Yle: Vakavat koronarokotehaitat erittäin harvinaisia – sydänlihaksen tulehdusta yhdellä viidestä tuhannesta

Noin tuhat ihmistä on hakenut korvauksia rokotehaitoista ja niitä on maksettu eniten ohimenevistä haitoista, kuten kuumeilusta ja rokotuskäden kivusta.

Vakavia allergisia reaktioita rokotteesta on ollut Fimean, Rokotetutkimuskeskuksen ja Lääkevahinkovakuutusyhtiön mukaan yhdellä sadasta tuhannesta koronarokotteen saajasta.

Yhdellä viidestä tuhannesta koronarokotteen saajasta on ilmennyt sydänlihaksen tulehdus toisen rokotteen jälkeen. Vakava, mutta harvinainen oire on esiintynyt nuorilla miehillä. Myös virusinfektion aiheuttama sydänlihaksen tulehdus on yleisimmin nuorten miesten tauti.