Suomessa ensimmäiset Delta plus -löydökset – tämä aiempaa tartuttavammasta koronamuunnoksesta tiedetään

Maailman terveysjärjestö WHO on nimennyt Delta plus -variantin eli AY4.2 tarkkailtavien virusmuunnosten listalle, joka on yleistynyt Britanniassa viime aikoina. Varianttia on löytynyt myös muulta muun muassa Tanskasta, Intiasta ja Yhdysvalloista.