Suomessa on raportoitu 535 uutta koronatartuntaa – Husin ilmaantuvuusluku nousee edelleen

Kahden viime viikon aikana on raportoitu 10 025 tartuntaa, mikä on 3 235 enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Pandemian alusta alkaen Suomessa on todettu yhteensä 117 531 tartuntaa.

Husin ilmaantuvuusluku nousee edelleen

THL:n mukaan koronavirustartuntojen kahden viikon ilmaantuvuus sataatuhatta asukasta kohden on nyt lähes 181, kun se edellisellä kahden viikon jaksolla oli 122,5. Suurin ilmaantuvuusluku on edelleen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (Hus), jossa se on noussut reiluun 301:een.