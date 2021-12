STM ja THL pitävät perinteikkään koronakatsauksen kello 10: Mitä Suomen koronatilanteesta tiedetään nyt?

10.21: Julkisuudessakin on käsitelty sitä, että kuolemantapaukset ovat nousseet. Mutta kuoleman riski suhteessa tapausmääriin ei ole noussut. Yli 75-vuotiaalla tällä hetkellä perussarjan rokotuksen saaneilla rokotuksen suoja on huonompi kuin nuoremmilla. Siksi pitäisi satsata siihen, että erityisesti iäkkäille tarjotaan 3. rokotetta.

10.19: Rokottamattomilla on absoluuttisesti ja suhteellisesti korkein riski joutua sairaalaan. Kannattaa pohtia, haluaako oikeasti ottaa riskin joutua sairaalaan taudin takia. Riski on kohtalaisen korkea jo 30 ikävuodesta alkaen.

10.13: 3. rokotteita on annettu Suomessa jo pitkään. Lähes puolet yli 80-vuotiaista on saanut kolmannen rokotteen. Tämä on tärkeä asia ja olisi tärkeää hakeutua rokottautumaan.