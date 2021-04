Suomen rokotustahtiin uusi taka-isku: "Meille oli tilattu 2,4 miljoonaa Johnson&Johnsonin annosta" – ylilääkäri vastasi myös yhdeksään muuhun rokotekysymykseen

– Tietysti se hidastaa sitä. Meillä on yhteensä 2,4 miljoonaa annosta tilattu Johnson&Johnsonin rokotetta. Tietysti toivomme että rokotteita tullaan saamaan ja että tuohon haittasignaaliin tulee selvyyttä. Tämä (Johnson&Johnson) on osa rokotesuunnitelmaamme.

– Näin on ajateltu, että tämä on nimenomaan adenovirusvektori -rokotteisiin liittyvä ominaisuus. Vastaavanlaisia verenhyytymishäiriöitä ei ole toistaiseksi nähty RNA-rokotteilla.

– Huomio kiinnittyy nyt adenovirusvektorin adenovirusosaan. On ajateltu että siihen liittyy immuunireaktio – mahdollisesti autoimmuunireaktio. Jos näin on, niin mekanismi täytyy ymmärtää paremmin, että rokotteen käyttöä voidaan kohdistaa paremmin.

– Yhdysvaltain tartuntatautiviraston mukaan kaikki ovat olleet alle 50-vuotiaita. Siinäkin mielessä se on hyvin samanlaista kuin mitä ollaan Euroopassa nähty. Tietysti täytyy aina kysyä, onko rokotetta annettu kaikille ikäryhmille. Vai onko havainto harhainen siinä mielessä, jos rokotteita on annettu vain nuoremmille ihmisille?

– Ennen kuin myyntilupa annettiin, oli tietoa yhdestä tämäntyyppisestä tapauksesta rokotteen tehotutkimuksessa, joka myyntilupaa varten tehtiin. Tämän odotusarvo on kuitenkin yksi tai kaksi per miljoonaa ihmistä, niin se meni niin sanotun taustailmaantuvuuden laskuihin. Yhden tapauksen perusteella ei vielä herännyt ajatus siitä, että tässä olisi syy-seuraussuhde.

– Tällä hetkellä näyttää siltä että syy-seuraussuhde on mahdollinen. Sen vuoksi lääkintäviranomainen on käynnistänyt selvityksen. Muistutan siitä että myös koronaviruksen aiheuttamaan tautiin lisääntyy huomattava veritulppariski. Tässä täytyy punnita sitä, mikä on rokotteen hyöty ja mahdollinen harvinainen haitta.

– Siinä se on moninkertainen. Toki se on iästä riippuvainen. Ylipäätään tällaisien veritulppien riskiä lisää ikä ja erilaiset liitännäissairaudet.

– Riski vaihtelee hyvin paljon maasta toiseen, mitä on nähty. Jos puhutaan Astra Zenecan rokotteesta, niin on nähty yksi per 600 000. Isossa-Britanniassa luku on yksi per 100 000.