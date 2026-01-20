



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota





Tällainen oli Trumpin toisen kauden ensimmäinen vuosi | MTV Uutiset





Trumpin vuosi vallassa – tällaisia tapahtumia 12 kuukauteen on mahtunut 6:07 Tältä näytti Trumpin ulkopolitiikan vuosi. Julkaistu 48 minuuttia sitten Satu Koistinen satu.koistinen@mtv.fi STT Yhdysvaltain presidentti Donald Trump astui nykyiseen virkaansa 20. tammikuuta 2024. Donald Trumpin toisen kauden ensimmäinen vuosi Yhdysvaltain presidenttinä alkoi vauhdikkaasti. Jo virkaanastujaispäivänä hän allekirjoitti lukuisia presidentin asetuksia ja teki jyrkkiäkin linjauksia puheessaan. – Yhdysvaltojen kultainen aika alkaa juuri nyt, Trump lupasi virkaanastujaispuheessaan. 1:49 Katso tästä MTV Uutisten Eurooppa-kirjeenvaihtajan Janne Puumalaisen raportti. Tammikuu: Virkaanastujaiset ja irtautuminen sopimuksista

Virkaanastujaispäivänään

20. tammikuuta 2024 Trump muun muassa julisti Yhdysvaltoihin kansallisen energiahätätilan luvaten pumpata öljyä ja kaasua enemmän kuin koskaan. Hän myös linjasi, ettei maassa ole jatkossa kuin vain kaksi sukupuolta – mies ja nainen.

Trump veti Yhdysvallat pois Pariisin ilmastosopimuksesta, YK:n ihmisoikeusneuvostosta sekä maailmanterveysjärjestö WHO:sta.

5:03 Katso tästä Trumpin virkaanastujaispuheen kohokohdat.

Eivätkä suuret linjaukset loppuneet siihen: Tammikuussa 2025 Trump armahti kongressitalo Capitolin vuoden 2021 mellakoitsijat. Ja presidenttikauden alkuun ajoittui myös Meksikonlahden uudelleen nimeäminen Amerikanlahdeksi.

Helmikuu: Zelenskyin julkinen ryöpytys

Valtavan mediahuomion aiheuttivat helmikuun lopun tapahtumat, kun Trump ja hänen varapresidenttinsä ripittivät julkisesti Ukrainan presidenttiä Volodymyr Zelenskyiä Valkoisessa talossa.

Kiihkeä väittely sai alkunsa Zelenskyin ja Yhdysvaltain varapresidentti J.D. Vancen sananvaihdosta, josta Trump myös provosoitui ja yhtyi mukaan.

– Sinä pelaat uhkapeliä kolmannella maailmansodalla, Trump ripitti Zelenskyiä.

10:32 Katso sanasotaan johtanut tilanne leikkaamattomana tallenteena tästä.

Helmikuussa julkistettiin myös tekoälyvideo Gazan lomatunnelmista, kun Trump on kaavaili Gazasta Lähi-idän Rivieraa. Kuvissa näkyi muun muassa Trumpin näköinen uimahousuinen hahmo rantatuolissa Israelin pääministeriä muistuttavan hahmon vieressä.

Maaliskuu: Golf-diplomatiaa

Maaliskuussa presidentti Alexander Stubb ja Trump pelasivat golfia Floridassa Trumpin golf-klubilla Mar-a-Lagossa.

Pelaamisen lisäksi kaksikko keskusteli muun muassa Yhdysvaltojen ja Suomen välisistä suhteista ja jäänmurtajahankinnoista.

Molemmat presidentit julkaisivat yhteiskuvan golf-kentältä.Presidentinkanslia

– Stubbin vierailu oli epävirallinen ja pikainen, mutta Euroopan turvallisuustilanteen ja Trumpin hallinnon Eurooppa-skeptisyyden vuoksi, sitäkin tärkeämpi, arvioi MTV Uutisten Yhdysvaltain-kirjeenvaihtaja Mari Karppinen.

1:01 MTV Yhdysvalloissa: Trump keskusteli Stubbin kanssa Ukrainasta ja jäänmurtajista.

Huhtikuu: Mineraalisopimus Ukrainan kanssa

Huhti-toukokuun vaihteessa Yhdysvallat ja Ukraina allekirjoittivat mineraalisopimuksen.

Sopimukseen kuului, että Yhdysvallat ja Ukraina perustavat yhteisen sijoitusrahaston, jonka on määrä tukea Ukrainan jälleenrakentamista. Rahaston lisäksi sopimuksen kerrottiin vahvistavan maiden välisen pitkän aikavälin strategisen yhteistyön.

Ukrainan pääministeri Denys Shmyhal kuvaili sopimusta "hyväksi, tasapuoliseksi ja suotuisaksi".

Trump ilmoitti myös maaliskuussa Yhdysvaltojen iskevän Jemenin huthikapinallisia vastaan. Trumpin kansallisen turvallisuuden johtohahmot kertoivat maan iskuista Jemeniin vahingossa Atlantic-aikakauslehden päätoimittajalle Signal-viestiryhmässä.

Viesteissä nimimerkkien perusteella Yhdysvaltain puolustusministeri Pete Hegseth jakoi julkaistun viestiketjun perusteella operatiivisia yksityiskohtia iskuista.

Tältä viestiketju näytti Atlanticin mukaan: TIIMIPÄIVITYS: AIKA NYT (1144et): Sää on SUOTUISA. VAHVISTETTIIN juuri CENTCOM:in kanssa, että olemme valmiit laukaisemaan tehtävän. 1215et: F-18 LAUKAISU (Ensimmäinen iskupaketti)

1345: Laukaisupohjainen F-18 ensimmäinen iskuikkuna alkaa (Kohdeterroristi on hänen tiedetyssä lokaatiossa, joten PITÄISI OLLA AJALLAAN – myös iskudroonien laukaisu (MQ-9)

1410: Lisää F-18-koneita laukaistaan (Toinen iskupaketti)

1415: Iskuohjukset kohteeseen (SILLOIN ENSIMMÄISET POMMIT VARMASTI PUTOAVAT, odottaa aiempia "laukaisupohjaisia" kohteita)

1536: F-18 Toinen isku alkaa – myös ensimmäiset meripohjaiset Tomahawkit laukaistaan.

LISÄÄ SEURAA (aikajanalla)

OPSEC on tällä hetkellä kunnossa.

Onnea sotureillemme.

(MTV Uutiset on suomentanut alkuperäisen viestin) Termien selitykset:

Et-liite kellonajan takana viittaa Yhdysvaltain itäiseen aikaa.

Centcom eli Central Command on armeijan Lähi-idän taisteluosasto.

OPSEC eli operatiivinen turvallisuus.

F18 on hävittäjä.

Tomahawk on risteilyohjus.

MQ-9 on drooni.

Toukokuu: Lähi-idän suhteiden vahvistamista

Trump kertoi toukokuussa Jemenin huthien ilmoittaneen lopettavansa iskut kauppalaivoja vastaan Punaisellamerellä, jonka myötä Yhdysvallat lopettaa iskut heitä vastaan.

– Huthit ovat ilmoittaneet, että eivät halua taistella enää. He vain eivät halua taistella. Ja me kunnioitamme sitä ja lopetamme pommitukset. Ja he ovat antautuneet, Donald Trump sanoi Valkoisessa talossa.

Huthien iskut Punaisellamerellä kulkevia kauppalaivoja vastaan alkoivat sen jälkeen, kun Israel oli hyökännyt Gazaan solidaarisuuden osoituksena palestiinalaisia kohtaan.

Trump vahvisti toukokuun aikana suhteitaan muuallekin Lähi-itään – hän vieraili muun muassa Qatarissa, Arabiemiraateissa ja Saudi-Arabiassa.

Kesäkuu: Matkustuskiellot

Trump allekirjoitti kesäkuun alussa matkustuskiellon, joka koski 12 maan kansalaisia. Trumpin hallinto pyrki kiellolla estämään pääsyn Yhdysvaltoihin muun muassa Afganistanin, Haitin, Iranin, Sudanin ja Jemenin kansalaisilta. Presidentti määräsi lisäksi seitsemälle maalle osittaisen matkustuskiellon.

Päätöstä hän perusteli Coloradossa tehdyllä polttopullohyökkäyksellä. Hyökkäyksestä epäiltiin egyptiläissyntyistä miestä, joka oli viranomaisten mukaan laittomasti maassa.

Heinäkuu: EU:lle korkeat tullimaksut

Heinäkuussa Trump ilmoitti, että Euroopan unionin tuontituotteille tullaan määrittelemään korkeat tullimaksut, jotka astuvat voimaan elokuussa.

Yhdysvallat ja EU kuitenkin saavuttivat kauppasovun heinäkuun lopulla, kun presidentti Donald Trump ja Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyenin neuvottelivat 15 prosentin tullimaksut EU:lle.

Ursula von der Leyen kehui kauppasopimusta hyväksi.AFP / Lehtikuva

Elokuu: Putin vierailulle Alaskaan

Trump otti elokuussa vastaan Venäjän presidentin Vladimir Putinin Alaskassa. Lentokentälle oli levitetty punainen matto päämiesten kohtaamisen kunniaksi, mutta kohteliaista puheista huolimatta Ukrainan sodan lopettaminen ei käytännössä elokuussa edennyt.

AFP / Lehtikuva

Putin ja Trump tapasivat Alaskassa elokuussa 2025.

Alaskan-tapaamisen jälkeen Valkoiseen taloon matkasi Ukrainan presidentin ja hänen eurooppalaisten tukijoittensa ryhmä keskustelemaan rauhanmahdollisuuksista. Mukana oli myös presidentti Alexander Stubb. Ryhmää kutsuttiin kansainvälisessä mediassa Zelenskyin henkivartiostoksi.

Syyskuu: Tiukka maahanmuuttopolitiikkaa ja sotaministeriö

Paniikki ja sekasorto vallitsi Yhdysvalloissa, kun muun muassa Intian ja Kiinan H-1B-viisumilla työskentelevät peruivat ja muuttivat matkasuunnitelmiaan presidentti Donald Trumpin ilmoittaessa uusista työviisumimaksuista, kertoo uutistoimisto Reuters.

Trump nosti työviisumimaksun satakertaiseksi, kun aiemman noin 1 000 dollarin sijaan viisumin hinta pompsahti 100 000 dollariin. Valkoisen talon tiedottaja selvensi myöhemmin, että uusi määräys koskee vain uusia työviisumin hakijoita.

Syyskuussa Trump allekirjoitti myös määräyksen, jolla puolustusministeriön nimi vaihtuu sotaministeriöksi. Nimenmuutoksen arvioitiin maksavan miljardeja dollareita.

Lokakuu: Jäänmurtajadiili

Stubb vieraili Valkoisessa talossa yhdessä pääministeri Petteri Orpon kanssa. Tapaamisen päätteeksi Stubb allekirjoitti sopimuksen Trumpin kanssa yhdestätoista jäänmurtajasta.

Stubb julkaisi tapaamisesta yllä olevan kuvan Instagram-tililleen. Julkaisussa Stubb kiitti kutsusta ja kertoi tilaisuuden olleen "hyvä tilaisuus keskustella ajankohtaisista aiheista kollegojen kanssa".France Diplomatie

Trump uhosi määräävänsä 100 prosentin tullit kiinalaisille tuotteille, jos Kiina ei lievennä tiukennettuja rajoituksia harvinaisten maametallien viennille. Lokakuun lopulla maat pääsivät asiasta alustavaan yhteisymmärrykseen.

Marraskuu: Karu Ukraina-suunnitelma

Uutissivusto Axios julkaisi marraskuussa Trumpin kaikkiaan 28 kohdan Ukraina-suunnitelman kokonaisuudessaan. USA:n ja Venäjän Ukraina-suunnitelmassa kaavailtiin Venäjän vapauttamista läntisistä pakotteista.

Suunnitelman osana Ukraina saisi mahdollisuuden liittyä EU:hun, mutta liittyminen sotilasliitto Natoon kiellettäisiin. Lisäksi Ukrainaa vaadittaisiin muun muassa luovuttamaan Donbassin alue Venäjälle.

Jo alkusyksystä Yhdysvallat aloitti veneiskut Karibianmerellä ja Tyynellämerellä osana huumeidenvastaista sotaansa. Yhdysvallat keskitti syksyn mittaan Karibianmerelle niin paljon sotavoimaa, ettei vastaavaa ole nähty sitten Kuuban ohjuskriisin 1960-luvulla.

Marraskuussa Trump uhkaili Yhdysvaltojen aloittavan pian iskut Venezuelaan syyttäen maata "huumeterrorismista" Yhdysvaltoja kohtaan. Asiantuntijoiden arvioivat huumeiden olevan vain tekosyy sotavoimalle alueella, ja Trumpia kiinnostaa Venezuelassa todellisuudessa öljy.

Joulukuu: Räätälöity rauhanpalkinto

Joulukuussa Trump otti vastaan Kansainvälisen jalkapalloliiton Fifan rauhanpalkinnon. Sitä pidetään yleisesti räätälöitynä Trumpia varten.

Nobelin rauhanpalkinto luovutettiin venezuelalaiselle Maria Corina Machadolle, joka puolestaan antoi tammikuussa Trumpille Nobel-mitalinsa kiitoksena siitä, mitä Trump oli tehnyt Venezuelan hyväksi. Komitea korosti, että virallisesti palkinto on yhä Machadon, ei Trumpin.

Tammikuu 2026: Tapahtumarikas vuoden alku

Vuoden 2026 alku on pitänyt Trumpin kiireisenä.

Tammikuun alussa 2026 Yhdysvallat sieppasi Venezuelan itsevaltaisen johtajan Nicolas Maduron puolisoineen ja kuljetti heidät New Yorkiin.

14:57 Asiantutijat arvioivat: Yhdysvallat kaappasi Maduron – mitä tapahtuu nyt?

Lisäksi Trump kehotti Kuubaa tekemään "diilin" Yhdysvaltain kanssa ennen kuin on liian myöhäistä. Yhdysvallat kertoi myös tehneensä liittolaistensa kanssa iskuja Isisin kohteisiin Syyriaan ja Trump on kertonut harkitsevansa sotilaallisia toimia Irania vastaan maan mielenosoitusten tukahduttamispyrkimysten vuoksi.

Valkoinen talo ilmoitti myös Yhdysvaltojen vetäytyvän kymmenistä kansainvälisistä järjestöistä.

Uhittelu Grönlannista kiihtyi tammikuun aikana. Trump on toistuvasti sanonut, että hän haluaa Grönlannin omistajuuden Yhdysvalloille. Trump on muun muassa uhannut Suomea ja seitsemää muuta maata korkeilla tuontitulleilla, jotka olisivat voimassa, kunnes Grönlannin ostamisesta saataisiin aikaan sopimus.

Trumpin Grönlannin havittelu ja uhittelu ovat ajaneet Yhdysvallat ja EU:n syvään kriisiin.

Trump kertoi kirjeessään Norjan pääministeri Jonas Gahr Störelle, että hän ei aio edetä Grönlannin suhteen vain rauhanomaisesti, koska ei saanut Nobelin rauhanpalkintoa.

Trump sanoo keskittyvänsä nyt siihen, mikä on hyvää ja sopivaa Yhdysvalloille.

– Maailma ei ole turvallinen, ellemme hallitse Grönlantia täysin ja kokonaisvaltaisesti, Trump kirjoittaa.

3:04 Miten pitkälle Trump voi mennä Grönlannin havittelussaan. Katso videolta Risto E.J. Penttilän arvio aiheesta 18.1.2026.

Satu Koistinen MTV Uutiset Satu Koistinen työskentelee MTV Uutisissa uutistoimittajana. Koistinen on erityisesti kiinnostunut lapsiin ja nuoriin liittyvistä uutisaiheista. Lisäksi häntä kiinnostavat arkeen ja yhteiskuntaan vaikuttavat ilmiöt Suomessa. Hän tekee MTV Uutisissa monipuolisia uutissisältöjä – päivän polttavista uutisaiheista syvälle luotaaviin videototeutuksiin. Juttuvinkit ovat erittäin tervetulleita! Koistiseen voit olla yhteydessä sähköpostilla satu.koistinen@mtv.fi.