NHL-jääkiekkoliigan Dallas Starsissa viimeksi ennen olympiataukoa pelannut Roope Hintz on kokoonpanossa, kun Stars kohtaa lauantain vastaisena yönä Suomen aikaa liigan kärkikamppailussa Colorado Avalanchen. NHL kertoi Hintzin paluusta perjantai-iltana.

– Hyvältä tuntuu. Meni vähän kauemmin kuin toivoin (paluussa), mutta viimeinkin tuntuu hyvältä, Hintz sanaili videoidussa NHL-haastattelussa.

Colorado on koko liigan pisteykkönen koottuaan 60 ottelusta 91 pistettä. Dallas on puolestaan toisena kerättyään 61 ottelusta 85 pistettä. Stars on liigan kuumin joukkue, sillä se on voittanut peräti kymmenen ottelua putkeen.

– Kova testi meille. Liigan kärkijoukkue vastassa, mutta yritetään jatkaa (hyvää virettä). On ollut hienoa seurata voittoputkea, ja nyt yritetään vaan tuoda omaa otetta mukaan ja auttaa joukkuetta voittamaan ja jatkamaan tuota putkea, Hintz mietti.

Hintziltä kyseltiin myös tunnelmia Milano-Cortinan olympialaisista, ja hän ylisti tapahtumaa kerrassaan hienoksi. Hintz nauratti myös toimittajia vastauksellaan kysymykseen, missä Milanosta saatu olympiapronssimitali nyt on.

– Se on kotona jossain, en tiedä... varmaan kassakaapissa, en tiedä, suomalaishyökkääjä virnisteli.