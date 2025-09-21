Trump satakertaisti H-1B-työviisumin hinnan.

Paniikki ja sekasorto vallitsi Yhdysvalloissa, kun muun muassa Intian ja Kiinan H-1B-viisumilla työskentelevät peruivat ja muuttivat matkasuunnitelmiaan presidentti Donald Trumpin ilmoittaessa uusista työviisumimaksuista, kertoo uutistoimisto Reuters.

Aiemman noin 1 000 dollarin sijaan uusi maksu on jatkossa 100 000 dollaria, eli satakertainen.

Suuret teknologiayritykset ja pankit lähettivät kiireellisiä tiedotteita työntekijöilleen, joissa ohjeistettiin työviisumin haltijoita pysyttelemään Yhdysvalloissa tai palaamaan maahan ennen keskiyötä lauantaina 20. syyskuuta.

Valkoisen talon tiedottaja selvensi myöhemmin, että uusi määräys koskee vain uusia työviisumin hakijoita. Määräys ei koske nykyisten viisumien haltijoita eikä niiden uusijoita. Tiedottaja tarkensi erikseen, että Yhdysvaltain ulkopuolella olevilta viisuminhaltijoilta ei veloiteta 100 000:ta dollaria, kun he palaavat maahan.

Trumpin määräyksestä syntyi kaaos

Trumpin edellisenä päivänä antama määräys oli kuitenkin jo ehtinyt herättää huolta Piilaaksossa.

Uutistoimisto Reutersin mukaan Los Angelesin kentällä useat ulkomaalaiset työntekijät kertoivat muuttaneensa lomasuunnitelmiaan Trumpin ilmoituksen takia.

Muun muassa Los Angelesista Dubaihin lähdössä ollut kone myöhästyi, kun useat intialaismatkustajat vaativat päästä pois koneesta, jotta voisivat pysyä Yhdysvalloissa.

Suositussa kiinalaisessa sosiaalisen median sovelluksessa Rednotessa useat viisumin haltijat jakoivat kokemuksiaan siitä, kuinka heidän oli pakko kiirehtiä takaisin Yhdysvaltoihin. Joissain tapauksissa paluu oli vain muutama tunti sen jälkeen, kun olivat laskeutuneet Kiinan maaperälle.

Koneen kapteeni palasi lähtöportille

Reutersin haastattelema nainen kertoi, että lentokone oli jo rullausvaiheessa, kun hän oli saanut tiedon uusista maksuista. Nainen kertoi lopulta saaneensa koneen kapteenin suostuteltua palaamaan lähtöportille niin, että nainen pääsi ulos koneesta.

Järkyttynyt nainen kertoi olevansa pettynyt, ettei päässyt Pariisiin ystäviensä kanssa.

Microsoft, Amazon, Alphabet ja Goldman Sachs olivat muun muassa niiden yritysten joukossa, jotka lähettivät kiireellisiä sähköposteja työntekijöilleen.

Tammikuussa virkaansa astunut Trump on käynnistänyt laajan maahanmuuttokampanjan, johon kuuluu myös joidenkin laillisten maahanmuuttomuotojen rajoittaminen.

Yritykset voivat hyödyntää H-1B-viisumeita tuodakseen maahan väliaikaisesti ulkomaisia työntekijöitä, joilla on erikoisosaamista, kuten tiedemiehiä, insinöörejä ja tietokoneohjelmoijia.