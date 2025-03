Kirjeenvaihtajan kommentti: Trump käyttää golf-diplomatiaa suhteiden rakentamiseen – Pian selviää kuinka hyvin Stubb todella pelasi

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on tunnettu golf-diplomatiastaan ja nyt golf-kierrokselle pääsi Suomen tasavallan presidentti Alexander Stubb.

Stubbin vierailu oli epävirallinen ja pikainen, mutta Euroopan turvallisuustilanteen ja Trumpin hallinnon Eurooppa-skeptisyyden vuoksi, sitäkin tärkeämpi, kirjoittaa MTV Uutisten Yhdysvaltain-kirjeenvaihtaja Mari Karppinen.

Kumpikin presidentti on pukeutunut kirkkaan valkoiseen t-paitaan ja tummiin housuihin. Stubbin paidassa on Suomen lipun kuva ja iso Rukka-merkki, Trumpin paitaa koristaa luonnollisesti nimi Trump. Yhteistä on myös se, että kummankin kädessä on golf-maila ja kasvoilla leveä hymy. Virallinen valokuva presidenttien tapaamisesta on oiva esimerkki siitä, miten Trump ulkopolitiikkaa hoitaa. Mar-a-Lagossa on ollut golfia pelaamassa moni valtionpäämies ja kohtaamisessa sekoittuvat työ ja henkilökohtaisuus. Stubb pääsi vielä pelaamaan Trumpin kanssa samassa joukkueessa ja he voittivat.

Presidentin kanslia taisi saada varmistuksen pääsystä Mar-a-Lagon golf-kierrokselle lyhyellä varoitusajalla, sillä lento Atlantin yli tapahtui vain hetki ennen Stubbin etukäteen kerrottua Lontoon työvierailua. Kanslian mukaan presidentit keskustelivat Suomen ja Yhdysvaltain suhteista, ulkopoliittisista kysymyksistä ja erityisesti Ukrainasta. Trump kehui sosiaalisessa mediassa Stubbia taitavaksi golfin pelaajaksi ja mahdollisten pettymysten välttämiseksi on hyvä, että presidentit pelasivat samassa joukkueessa.

Golf-kehuja tärkeämpää on kuitenkin se, että keskusteluissa on ollut mukana myös jäänmurtajat. Yhdysvallat haluaa kipeästi uusia vanhat jäänmurtajansa ja Suomella on tähän osaamista. Suomi, Kanada ja Yhdysvallat allekirjoittivatkin viime vuonna sopimuksen jäänmurtajayhteistyöstä ja Stubb haluaa varmistaa, että asia etenee myös Trumpin kaudella.

Trump perustaa ulkopolitiikkansa henkilökohtaisiin suhteisiin, joten on Suomen kannalta tärkeää, että Trumpilta löytyi aikaa suomalaiselle pelikaverille. Trumpin kohdalla hyviin suhteisiin kuuluu onnistunut imartelu ja tulevat Trumpin päätökset osoittavat kuinka hyvin Stubb onnistui. Trumpin mukaan Stubb puhui kieltä mitä Trump arvostaa ja kehui Yhdysvaltain tehneen paluun.

– Presidentti Stubb sanoi minulle voimakkaasti, että Yhdysvallat on vahva ja tehnyt paluun. Olen samaa mieltä, Trump sanoi sosiaalisessa mediassa.