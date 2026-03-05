Iranin sota ei ole Euroopan sota, ja Lähi-itä vie huomiota ja voimavaroja, mutta aseiden puhuessa Trump yksinkertaisesti jyrää meidät, kirjoittaa MTV:n ulkomaantoimittaja Janne Hopsu.

Ympäri yritetään olla liikaa käymättä, mutta yhteen taas törmätään. Iranin sota on aiheuttanut EU:lle jälleen uuden päänsäryn, joka tunnetaan nimellä donaldtrumpensis.

Aivan kuin atlanttinen tariffikiistely, yhdysvaltalaisten digioligarkkien sananvapauskysymykseksi naamioitu liiketoimintavalloitus, ja sikäläisten nationalistikristittyjen hyökkäykset eurooppalaista moniarvoisuutta vastaan eivät riittäisi.

Nyt pitäisi myötäillä Irania pommittavaa Donald Trumpia, jonka hallinto on ehtinyt esittää useita ja ristiriitaisiakin syitä hyökkäyssodalleen, Israelin tukemisesta ja Iranin ydinohjelman ja ohjuskyvyn tuhoamisesta uskonnollisen hallinnon kaatamiseen.

Ukraina sota on meidän, ei Iranin sota

Euroopan huoli ja pelko on nelivuotisen sodan koetteleman Ukrainan kestäminen ja tukeminen.

Iranin sota ei ole Euroopan sota, ja Lähi-itä vie huomiota ja voimavaroja, mutta aseiden puhuessa Trump yksinkertaisesti jyrää meidät. On pakko olla myötä, koska olemme yhä sotilaallisesti kiinni Yhdysvalloissa. Samalla kun Trumpin Ukrainan rauhankäsikirjoituksen musteessa on Kremlin väriä.