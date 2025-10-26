Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump on uhannut määrätä 100 prosentin tullit kiinalaisille tuotteille, jos Kiina ei lievennä tiukennettuja rajoituksia harvinaisten maametallien viennille.

Kiina ja Yhdysvallat ovat päässeet alustavaan yhteisymmärrykseen kauppaneuvotteluissaan, kertovat Kiinaa neuvotteluissa edustanut varakauppaministeri Li Chenggang sekä Yhdysvaltain valtiovarainministeri Scott Bessent.

Kiina ja Yhdysvallat ovat neuvotelleet viime päivinä kauppasuhteistaan Malesian Kuala Lumpurissa, missä Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on parhaillaan vierailulla.

Trump on uhannut määrätä 100 prosentin tullit kiinalaisille tuotteille, jos Kiina ei lievennä tiukennettuja rajoituksia harvinaisten maametallien viennille. Nämä materiaalit ovat elintärkeitä korkean teknologian laitteiden valmistukselle. Kiinalla on ylivoimainen valta-asema niiden tuotannossa ja jalostuksessa.

Bessent sanoi ABC-kanavan haastattelussa, että Kiinalle suunnitellut tuontitullit tullaan välttämään. Samalla hänen mukaansa Kiina suostui lykkäämään harvinaisten materiaalien vientiä koskevia rajoitteita vuodella.

Trumpin ja Kiinan presidentin Xi Jinpingin on määrä tavata Etelä-Koreassa ensi torstaina järjestettävässä Aasian ja Tyynenmeren maiden talousjärjestön (APEC) huippukokouksessa.

Kiinan 100 prosentin tullien olisi määrä tulla voimaan 1. marraskuuta eli ensi lauantaina.

Presidentti Trump uskoi Kiinan ja Yhdysvaltain pääsevän sopuun neuvotteluissaan.