Jääkiekkoliigan suorasta puolivälieräpaikasta taisteleva JYP menetti toistamiseen viikon sisään kahden maalin johtoaseman Jukureita vastaan, mutta tällä kertaa mikkeliläisten kiri riitti voittoon saakka.

Jukurit nappasi JYPistä 4–3-voiton rankkarikisan jälkeen, jonka ainoa onnistuja oli Verneri Ahonen.

Marraskuussa Keski-Suomeen tullut Oskari Setänen torjui JYPin paidassa 26 kertaa, mutta se ei riittänyt kotijoukkueen lepsuillessa. JYP tiedotti kesken ottelun, että 31-vuotias Setänen jatkaa JYPin paidassa myös ensi kaudella.

– Oskari tuli hyvin sisään joukkueeseen kesken kauden, ja tulonsa jälkeen hän on tehnyt itsestään myös tärkeän palasen joukkueeseen, JYPin urheilutoimenjohtaja Simo Mälkiä sanoi.

JYPin Valtteri Ojantakanen viimeisteli pelissä kauden 35. maalinsa. JYPin paidassa enemmän maaleja yhden kauden aikana on tehnyt vain hyökkääjälegenda Risto Kurkinen, joka nakutteli 41 maalia kaudella 1986–87 ja neljä osumaa vähemmän kolme vuotta myöhemmin. Edellisen kerran Liigassa yli 35 maalia on tehnyt Janne Lahti, joka nakutteli Jokereiden paidassa kaudella 2010–11 yhteensä 37 täysosumaa.

JYP tipahti sarjataulukossa viidenneksi, mutta ero ottelun enemmän pelanneeseen Lukkoon on vain pisteen verran. Voitosta huolimatta pelaajiaan myynyt Jukurit on jäämässä pudotuspelien ulkopuolelle. Joukkueella on pelaamatta neljä ottelua ja ero pudotuspeliviivaan on viisi pistettä.