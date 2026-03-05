MTV Uutiset seuraa Iranin ja Lähi-idän tilannetta tässä artikkelissa.
5.45 Kanadan pääministeri Carney ei sulje pois maansa osallistumista sotatoimiin Iranissa
Kanadan pääministeri Mark Carney ei sulje pois sitä vaihtoehtoa, että maa osallistuisi sotatoimiin Iranissa Yhdysvaltojen rinnalla.
Australiassa vierailulla oleva Carney korosti lehdistötilaisuudessa, että toimittajan hänelle esittämä kysymys aiheesta oli perustavanlaatuisesti hypoteettinen tilanteessa, jossa konflikti voi merkittävästi laajentua.
Carneyn mukaan Kanada ei sulje ehdottomasti pois sotatoimiin osallistumista ja seisoo liittolaismaidensa tukena.
(STT)
5.43 EU ja Persianlahden maat keskustelevat Iranin sodasta etäyhteydellä
EU:n ja Persianlahden maiden edustajat keskustelevat torstaina Iranissa puhjenneesta sodasta ja Lähi-idän tilanteesta. Etäyhteydellä pidettävä tapaaminen on päivällä kahdeltatoista Suomen aikaa.
Epämuodollisen kokouksen on kutsunut koolle EU:n ulkoasioiden korkea edustaja Kaja Kallas. Tapaamiseen osallistunee ainakin ulkoministereitä EU-maista sekä edustajia Persianlahden arabimaiden yhteistyöneuvoston kuudesta jäsenmaasta.
EU-maat ovat toistaiseksi jääneet enimmäkseen sivuun Yhdysvaltojen ja Israelin lauantaina aloittaman sodan vihamielisyyksistä.
EU-maiden päänvaivana ovat olleet pääasiassa alueella olevien omien kansalaisten evakuointi sekä Hormuzinsalmen sulkeutumisen vaikutukset energiamarkkinoilla. Pelkoa on herännyt myös siitä, kasvattaako sota Lähi-idästä Eurooppaan suuntaavien pakolaisten määrää.
(STT)
5.36 Yhdysvaltain senaatti hylkäsi päätöslauselman, joka olisi estänyt Trumpia jatkamasta Iran-iskuja
Yhdysvaltain kongressin senaatti on hylännyt esityksen päätöslauselmasta, joka pyrki rajoittamaan presidentti Donald Trumpin toimivaltuuksia Iranissa.
Senaatti hylkäsi päätöslauselman paikallista aikaa keskiviikkona äänin 53–47. Trumpin republikaanipuolueen senaattorit äänestivät Rand Paulia lukuun ottamatta päätöslauselmaa vastaan. Demokraattisenaattoreista vain John Fetterman äänesti puoluetovereistaan poiketen.
Paulin ja demokraattisenaattori Tim Kainen esittämä päätöslauselma olisi estänyt sotilaallisten toimien jatkamisen Iranissa ilman kongressin lupaa.
Kongressin alahuoneen eli edustajainhuoneen on määrä käsitellä asiaa paikallista aikaa torstaina. Esityksen odotetaan kaatuvan myös edustajainhuoneessa republikaanien vastustukseen.
Vaikka esitykset olisivat menneet läpi kongressin molemmissa huoneissa, Trump olisi voinut käyttää veto-oikeuttaan esityksen kaatamiseen. Tämän jälkeen vaadittava kahden kolmasosan enemmistö olisi taas ollut lähes varmasti saavuttamattomissa.
(STT)
