Presidentin mukaan Yhdysvallat haluaa Iranin johtoon jonkun, joka tuo harmoniaa ja rauhaa.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vaatii, että hänen on oltava mukana Iranin uuden johtajan valinnassa. Trump esitti vaatimuksensa uutissivusto Axiosille antamassaan puhelinhaastattelussa torstaina.



Trump tekee Axiosin mukaan selväksi, ettei hän hyväksyisi surmatun ajatollah Ali Khamenein pojan Mojtaba Khamenein valintaa maan johtoon. Irania vuodesta 1989 johtanut Ali Khamenei sai surmansa Yhdysvaltojen ja Israelin iskuissa lauantaina.



– Khamenein poika ei ole hyväksyttävä. Haluamme jonkun, joka tuo harmoniaa ja rauhaa Iraniin, Trump sanoi.



Iraniin tehdyissä iskuissa surmatun ajatollahin seuraajaksi on mediatietojen mukaan nousemassa hänen poikansa. Mediatietojen mukaan 56-vuotias Mojtaba Khamenei ei ole Iranissa kansan tuntema eikä hänellä ole virka-asemaa.



Iranin hallinto on useiden päivien ajan lykännyt maan uuden ylimmän johtajan nimeämistä. Axiosin mukaan iranilaisten poliitikkojen torstaina antamat lausunnot kuitenkin antaisivat ymmärtää, että seuraaja voitaisiin nimetä pian.



– He tuhlaavat aikaansa. Khamenein poika on kevytsarjalainen. Minun on oltava mukana nimeämisessä, Trump sanoi.

Hegsethin mukaan vallanvaihto ei tavoitteena

Yhdysvaltalaispresidentti vertaa tilannetta sananvaltaansa Iranin johtajan valinnassa Venezuelaan. Yhdysvallat hyökkäsi tammikuussa Venezuelaan ja sieppasi maata itsevaltaisesti johtaneen presidentti Nicolas Maduron. Maan väliaikaiseksi presidentiksi nousi Maduron varapresidenttinä toiminut Delcy Rodriguez.



Trump kieltäytyy hyväksymästä Iranin johtoon ketään sellaista, joka jatkaisi ajatollah Khamenein politiikkaa. Trumpin mukaan tällainen johtajavalinta pakottaisi Yhdysvallat takaisin sotaan viidessä vuodessa.



Yhdysvaltain puolustusministeri Pete Hegseth ja muut yhdysvaltalaisviranomaiset ovat kuitenkin kiistäneet, että maan lauantaina aloittaman hyökkäyksen tavoitteena olisi vallanvaihto Iranissa.



Trump sanoi tiistaina, että suurin osa Yhdysvalloille mieluisista ehdokkaista Iranin johtajiksi oli kuitenkin kuollut.



– Suurin osa mielessämme olleista ihmisistä ovat kuolleita, Trump sanoi muun muassa New York Timesin mukaan.