Trumpin päätös voi maksaa miljardeja – Yhdysvaltojen puolustusviranomaiset raivoissaan

Puolustusministeriön nimen vaihtaminen sotaministeriöksi on massiivinen ja kallis projekti.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump allekirjoitti perjantaina määräyksen, jolla puolustusministeriön nimi vaihtuu sotaministeriöksi. Nimenmuutoksen uskotaan maksavan miljardeja dollareita.

Määräyksen yksityiskohdat ovat vielä epäselvät, mutta viranomaiset saattavat joutua vaihtamaan ministeriön tunnukset yli 700 000 toimipisteessä Yhdysvalloissa ja maailmalla.  

Muutos koskisi niin virallisia kylttejä ja kirjeitä kuin ruokasalien kohokuvioituja lautasliinoja, virkamiesten brodeerattuja takkeja ja päämaja Pentagonin myymälän avaimenperiä ja pikkuesineitä.

Muutos voisi koskea muun muassa kylttejä, joissa käytetään nimeä puolustusministeriö.

Politicon mukaan monet puolustusviranomaiset ovat raivoissaan kalliista kosmeettisesta muutoksesta, joka ei juurikaan auta ratkaisemaan Yhdysvaltain armeijan polttavimpia haasteita. 

Yhdysvaltalaislehti kertoo haastatelleensa useita nykyisiä ja entisiä puolustusviranomaisia, joista monet ovat perillä ministeriön yleisestä mielipiteestä. Haastateltavien henkilöllisyyttä ei paljastettu.

– Tämä tehtiin puhtaasti kotimaan poliittiselle yleisölle. Sen lisäksi, että tämä tulee maksamaan miljoonia dollareita, sillä ei tule olemaan minkäänlaista vaikutusta Kiinan tai Venäjän suunnitelmiin, entinen puolustusviranomainen tilittää lehdelle.

– Pahempaa on, että vihollisemme tulevat käyttämään tätä maalatakseen Yhdysvallat sodanlietsojaksi ja uhaksi kansainväliselle vakaudelle.

12912567Puolustusministeri Pete Hegseth saa nyt käyttää nimikettä sotaministeri.

Tavoitteena palauttaa "soturihenki"

Puolustusministeri Pete Hegsethin mukaan nimenmuutoksessa on kyse ”soturihengen” palauttamisesta. Hegsethillä on nyt lupa käyttää nimikettä sotaministeri.

Ministeriön harvinainen nimenmuutos vaatii vielä kongressin hyväksynnän. Toistaiseksi kongressin republikaanijohtajat eivät ole osoittaneet halua vastustaa Trumpin aloitteita.

Demokraattipoliitikot ovat kutsuneet ironiseksi sitä, että Nobelin rauhanpalkintoa havitteleva Trump haluaa samanaikaisesti korostaa sotaisuutta. Valkoisen talon syytetään yrittävän viedä huomiota pois todellisista ongelmista.

– Tämä on vain yritys kääntää huomio pois muista maassamme vellovista ongelmista, demokraattisenaattori Jeanne Shaheen kiteytti perjantaina MSNBC:n haastattelussa.

