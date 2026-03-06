Hämeenlinnassa HPK:n 3–2-jatkoaikavoittoon päättyneessä jääkiekkoliigan Kärpät-pelin päätöserässä nähtiin uskomaton haastotilanne.

Kerhon Thomas Caron suti syntymässä olleen 2–1-maalin, mutta pelaaja osui maalivahti Visa Vedenpään päähän ja osuma vedettiin pois. HPK haastoi tilanteen, ja kun kontaktin nähtiin tapahtuneen ennen maalia, maali hyväksyttiin.

Sen jälkeen Kärpät haastoi tilanteen paitsiona, ja onnistuneesti. Peli jatkui 1–1-tilanteessa Kärppien ylivoimalla, koska Caron tuomittiin jäähylle maalivahdin häirinnästä. Seuranneella ylivoimalla Matyas Kantner ohjasi Aku Rätyn laukauksesta Kärppien 2–1-johtomaalin polvellaan.

– Se oli sekava tilanne, jossa tuli maalia ja ei tullut. Pitkällä katkolla piti jäällä käydä ottamassa kierroksia, jatkoaikamaalin tehnyt Roope Vesterinen veisteli.

Näet käänteitä saaneen haastotilanteen ylälaidan videolta.

HPK nousi voitolla jälleen pudotuspeliviivan päälle 69 pisteeseen. Kärpät keikkuu toiseksi viimeisenä ottelun enemmän pelanneena ja kuusi pinnaa Kerhoa perässä.

Kärppien maalivahti Niklas Rubin ei ollut ottelussa mukana perheenlisäyksen vuoksi.