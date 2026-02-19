Mediatietojen mukaan Yhdysvallat olisi valmis tekemään sotilaallisen iskun Iraniin jo tulevana viikonloppuna.

Suomen suurlähetystö Iranin pääkaupungissa Teheranissa on toiminnassa, kertoo ulkoministeriö STT:lle. Ministeriön mukaan lähetystöllä on valmius avustaa hädänalaisia suomalaisia esimerkiksi myöntämällä matkustusasiakirjoja ja fasilitoimalla rajanylityksiä.

Ulkoministeriö kertoo, ettei varsinaisiin evakuointeihin Iranissa ole tämän hetken arvioiden mukaan tarvetta.

Ministeriö kertoo, että omaehtoinen poistuminen Iranista on maateitse yhä mahdollista eikä varsinaisiin evakuointeihin ole tämän hetken arvion mukaan tarvetta.

Ulkoministeriön 5. tammikuuta päivittämässä Iranin matkustustiedotteessa kehotetaan välttämään kaikkea matkustamista Iraniin.

Lue myös: USA on valmis iskemään Iraniin viikonloppuna

Puolan pääministeri Donald Tusk ilmoitti tänään, että Iranissa olevien puolalaisten on poistuttava heti maasta.

Mediatietojen mukaan Yhdysvallat olisi valmis tekemään sotilaallisen iskun Iraniin jo tulevana viikonloppuna, mutta presidentti Donald Trump ei ole tehnyt asiasta vielä päätöstä.

CNN:n lähteen mukaan Trump on yksityisesti puhunut sekä iskun puolesta että sitä vastaan ja kysynyt myös liittolaisten näkemyksiä asiasta.

Iranin ja Yhdysvaltain edustajat neuvottelivat epäsuorasti Iranin ydinohjelmasta tiistaina.

Valkoisen talon lehdistösihteeri Karoline Leavitt sanoi keskiviikkona toimittajille, että on monia syitä Iraniin kohdistuvalle iskulle sekä argumentteja sen puolesta. Trumpin ensisijainen vaihtoehto on kuitenkin Leavittin mukaan diplomatia.

– Iranin olisi erittäin viisasta tehdä sopimus, Leavitt sanoi.

Sotilasoperaatiot voisivat kestää viikkoja

Yhdysvaltalaislehti Wall Street Journal kertoo, että Trumpille on esitelty eri sotilaallisia vaihtoehtoja siltä varalta, että hän haluaa iskeä Irania vastaan.

Lehden lähteiden mukaan näihin vaihtoehtoihin lukeutuvat muun muassa operaatio, jonka tavoitteena olisi surmata kymmeniä Iranin poliittisia ja sotilaallisia johtajia hallinnon kaatamiseksi, sekä rajattu ilmaisku muun muassa ydinkohteisiin ja ohjuslaitoksiin. Edellä mainitut operaatiot voisivat kestää viikkoja.

Yhdysvallat on lisännyt sotilaallista läsnäoloaan Lähi-idän alueella merkittävästi. Paikan päällä on jo USS Abraham Lincoln -lentotukialus sekä useita sotalaivoja.

Yhdysvallat on lähettänyt Lähi-idän alueelle myös mittavan määrän hävittäjiä sekä tukilentokoneita. Wall Street Journalin mukaan Yhdysvallat ei ole keskittänyt alueelle näin paljon sotilaskoneita sitten vuoden 2003, jolloin maa hyökkäsi Irakiin.

Trumpin hallinto on lähettänyt Lähi-itään myös USS Gerald R. Fordin, joka on maailman suurin lentotukialus. On harvinaista, että Lähi-idässä on samaan aikaan kaksi yhdysvaltalaista lentotukialusta.

CNN:n mukaan Ford ja sen tukialukset voisivat saapua alueelle jo viikonloppuna. CBS Newsin mukaan Ford oli edennyt keskiviikkoon mennessä Länsi-Afrikan rannikon edustalle.

Iranin korkeimman johtajan ajatollah Ali Khamenein englanninkielisellä tilillä X-viestipalvelussa julkaistiin tällä viikolla tekoälyn avulla luotu kuva, jossa Ford makaa merenpohjassa.

WSJ: Iran valmistautuu sotaan

Wall Street Journalin mukaan Iranin johtajat haluavat saavuttaa ydinsopimuksen Yhdysvaltain kanssa, mutta samaan aikaan Iran valmistautuu kiireisesti sotaan siltä varalta, että neuvottelut kariutuvat.

Iran tekee muun muassa joukkojen siirtoja ja lujittaa ydinkohteidensa puolustusta sekä laajentaa toisinajattelun tukahduttamista maan sisällä, lehti kirjoittaa.

Iranin pääkaupungissa Teheranissa asuva toimittaja ja politiikan asiantuntija Farshid Bagherian on puolestaan sanonut STT:lle, etteivät Iran ja sen naapurimaat halua sotaa Persianlahdella.

Lue myös: Ramadan ja pääsiäispaasto osuvat nyt harvinaisella tavalla päällekkäin

Yhdysvaltalaisen ajatushautomo CSIS:n Susan Ziadehin mukaan se, että alueelle on lähetetty niin paljon tulivoimaa, luo omanlaisensa liike-energian.

– Joskus on vaikeaa vain jarruttaa ja sanoa, että siinä kaikki, emme tee mitään, Ziadeh sanoi paneelikeskustelussa keskiviikkona.

Neuvotteluissa hieman edistystä

Valkoisen talon lehdistösihteeri Karoline Leavitt sanoi keskiviikkona, että Yhdysvaltain ja Iranin välisissä neuvotteluissa on nähty hieman edistystä, mutta osapuolet ovat "yhä hyvin kaukana toisistaan ​​joissakin asioissa".

Yhdysvaltain energiaministeri Chris Wright sanoi keskiviikkona, että Yhdysvallat estää Irania hankkimasta ydinaseen tavalla tai toisella. Wrightin mukaan Iran on ilmaissut selkeästi, mitä se tekisi ydinaseilla, eikä sitä voi hyväksyä.

Yhdysvaltain varapresidentti J. D. Vance on puolestaan sanonut, ettei Iran ole suostunut kaikkiin Yhdysvaltain asettamiin ehtoihin diplomaattisen ratkaisun löytämiseksi.

Iranin ulkoministeri Abbas Araghchi kertoi keskiviikkona, että maa on luonnostelemassa ehdotustaan puitteista neuvottelujen edistämiseksi. Araghchin mukaan tiistain neuvotteluissa päästiin sopuun ohjaavista pääperiaatteista, joiden pohjalta sopimusta voidaan alkaa työstää.