Trump väläytellyt G8-ajatusta aiemminkin

Trump on aiemminkin sanonut olevansa sitä mieltä, että Venäjä pitäisi ottaa takaisin osaksi ryhmää. Esimerkiksi kesällä Kanadan Albertassa järjestetyssä G7-ryhmän kokouksessa Trump väitti, ettei Ukrainassa käytäisi sotaa, jos Venäjää ei olisi potkittu ryhmästä.

Trump syytti Venäjän erottamisesta Yhdysvaltain ja Kanadan silloisia johtajia, presidentti Barack Obamaa ja pääministeri Justin Trudeauta .

– G7 oli ennen G8. Barack Obama ja eräs henkilö nimeltä Trudeau eivät halunneet Venäjää mukaan, Trump sanoi tuolloin uutistoimisto AP Newsin mukaan.

– Mielestäni sotaa ei olisi nyt, jos Venäjä olisi mukana, hän jatkoi.