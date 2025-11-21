Tällainen on USA:n ja Venäjän karu Ukraina-suunnitelma
Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin hallinnon Ukrainan-rauhansuunnitelma vapauttaisi Venäjän läntisistä pakotteista. Kuvat: Lehtikuva. Kuvamanipulaatio: MTV Uutiset.
Julkaistu 50 minuuttia sitten
MTV UUTISET – STT
Rauhansuunnitelman mukaan Ukraina ei saisi liittyä Natoon.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin hallinnon Ukrainan-rauhansuunnitelma vapauttaisi Venäjän läntisistä pakotteista. Asiasta kertovat brittilehti Telegraph ja uutissivusto Axios, joka on julkaissut Trumpin kaikkiaan 28 kohdan suunnitelman kokonaisuudessaan.
Kiistellyn suunnitelman osana kaikki länsimaiden Venäjää vastaan asettamat pakotteet poistettaisiin. Venäjä saisi myös taloudellisen piristysruiskeen Yhdysvaltojen kanssa tehtävän yhteistyön muodossa.
Axiosin mukaan Yhdysvallat solmisi pitkäaikaisen taloudellisen yhteistyösopimuksen, joka koskee keskinäistä kehitystä energian, luonnonvarojen, infrastruktuurin, tekoälyn, datakeskusten, arktisella alueella tapahtuvien harvinaisten maametallien louhintahankkeiden sekä muiden kumpaakin osapuolta hyödyttävien yritysmahdollisuuksien saroilla.
Venäjän ulkomailla jäädytettyjä varoja olisi puolestaan tarkoitus vapauttaa. Näistä 100 miljardia dollaria laitettaisiin Yhdysvaltain johtamiin jälleenrakennus- ja sijoitushankkeisiin Ukrainassa. Yhdysvallat saisi itselleen 50 prosenttia näiden hankkeiden tuotosta.
Euroopan haluttaisiin niin ikään sijoittavan 100 miljardia Ukrainan jälleenrakennuksen tueksi.
– Jäljelle jäävät jäädytetyt venäläiset varat sijoitetaan erilliseen yhdysvaltalais-venäläiseen sijoitusvälineeseen, joka toteuttaa yhteisiä hankkeita tietyillä aloilla. Tämän rahaston tarkoituksena on vahvistaa suhteita ja lisätä yhteisiä etuja, jotta luodaan vahva kannustin olla palaamatta konfliktiin, sopimuksessa sanotaan Axiosin mukaan.
Yhdysvallat toimisi ehdotelman mukaan rauhansopimuksen takaajana ja saisi tästä hyvitystä.
Trump väläytellyt G8-ajatusta aiemminkin
Suunnitelman osana Venäjä toivotettaisiin lisäksi takaisin johtavien teollisuusmaiden G7-ryhmään, jolloin siitä tulisi jälleen G8-ryhmä. Venäjä erotettiin ryhmästä sen jälkeen, kun se miehitti Ukrainalle kuuluvan Krimin vuonna 2014.
Trump on aiemminkin sanonut olevansa sitä mieltä, että Venäjä pitäisi ottaa takaisin osaksi ryhmää. Esimerkiksi kesällä Kanadan Albertassa järjestetyssä G7-ryhmän kokouksessa Trump väitti, ettei Ukrainassa käytäisi sotaa, jos Venäjää ei olisi potkittu ryhmästä.
Trump syytti Venäjän erottamisesta Yhdysvaltain ja Kanadan silloisia johtajia, presidentti Barack Obamaa ja pääministeri Justin Trudeauta.
– G7 oli ennen G8. Barack Obama ja eräs henkilö nimeltä Trudeau eivät halunneet Venäjää mukaan, Trump sanoi tuolloin uutistoimisto AP Newsin mukaan.
– Mielestäni sotaa ei olisi nyt, jos Venäjä olisi mukana, hän jatkoi.
Asevoimien kutistamista ja Nato-kielto
Trumpin suunnitelman myötä Ukrainalle tarjottaisiin erinäisiä turvatakuita ja kansainvälisiä taloudellisia tukipaketteja, mutta samaan aikaan maalta vaadittaisiin huomattavia myönnytyksiä.
Ukrainan johto ei ole mielissään ja katsoo, että Yhdysvallat taipuu Venäjän määrittelemiin raameihin, kertoi lähde Ukrainan presidentin kansliasta Kyiv Independent -medialle.
Suunnitelma muun muassa rajoittaisi merkittävästi Ukrainan sotilaallista toimintaa muun muassa kieltämällä maata omistamasta pitkän kantaman ohjuksia.
Ukrainan asevoimien henkilöstön määrä tulisi sopimuksen mukaan rajoittaa 600 000:een. Ukrainalainen virkamies kertoo Axiosin mukaan, että maan asevoimissa on tällä hetkellä 800 000–850 000 ihmistä, kun lukumäärä ennen sotaa oli noin 250 000.
Ukraina saisi mahdollisuuden liittyä EU:hun, mutta liittyminen sotilasliitto Natoon kiellettäisiin. Nato-kiellosta lisättäisiin merkintä Ukrainan perustuslakiin, minkä lisäksi Nato ottaisi käyttöön lisäyksen, joka kieltää Ukrainan liittymisen sotilasliittoon. Sopimuksessa annetaan myös ymmärtää, ettei Nato saisi enää laajentua.
Puolasta käsin toimivat eurooppalaiset hävittäjät puolustaisivat Ukrainaa, mutta luonnoksen mukaan Ukrainaan ei lähetettäisi sotilasliitto Naton joukkoja.
Ukrainalle merkittäviä alueluovutuksia
Suunnitelman osana Ukrainaa vaadittaisiin muun muassa luovuttamaan Donbassin alue Venäjälle. Alue käsittää Ukrainalle kuuluvat Luhanskin ja Donetskin alueet.
Rauhansuunnitelman Donbassin alue ja Venäjän laittomasti miehittämä Krim tunnustettaisiin tosiasiallisesti osaksi Venäjää.
Hersonin ja Zaporizhzhjan alueilla taas konflikti keskeytettäisiin nykyisten etulinjojen mukaan. Tämä tarkoittaisi käytännössä sitä, että aluejaot tunnustettaisiin tosiasiallisesti kyseisiä linjoja rajoina pitäen.
Zaporizhzhjan ydinvoimala puolestaan otettaisiin jälleen käyttöön kansainvälisen atomienergiajärjestö IAEA:n valvonnan alaisuudessa. Voimalan tuottama sähkö jaettaisiin tasan Ukrainan ja Venäjän kesken.
Ukrainan joukkoja vaaditaan vetäytymään siitä osasta Donetskin aluetta, joka on nykyisellään maan hallinnassa. Kyseistä vetäytymisvyöhykettä pidettäisiin puolueettomana demilitarisoituna puskurivyöhykkeenä, joka tunnustettaisiin kansainvälisesti osaksi Venäjää. Venäjän joukot eivät saisi astua tälle vyöhykkeelle.