Trump ja Zelenskyi tapaavat Washingtonissa – aikataulu julki

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump, Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi ja joukko Euroopan johtajia tapaavat tänään Washingtonissa. MTV Uutiset seuraa tuoreimpia käänteitä tässä artikkelissa.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi tapaavat maanantai-iltana Washingtonissa. Tapaamisen on määrä alkaa kymmeneltä illalla Suomen aikaa.

Tapaamisessa on tarkoitus käsitellä rauhan saamista Ukrainan sotaan. Johtajien odotetaan keskustelevan Venäjän aluevaatimuksista ja Ukrainalle tarjottavista turvatakuista sekä siitä, miten Yhdysvallat osallistuisi turvatakuisiin.

Trump tapasi Venäjän presidentin Vladimir Putinin perjantaina Alaskassa, mutta neuvottelujen annista ei juurikaan ole kerrottu julkisuuteen.

Tapaamisen alustava aikataulu: (kaikki ajat Suomen aikaa)

19.00-19.30 Euroopan johtajat saapuvat Valkoiselle talolle

20.15 Trump ottaa Zelenskyin virallisesti vastaan

22.00 Trumpin, Zelenskyin ja eurooppalaisten johtajien yhteistapaaminen alkaa Hyvin myöhään illalla/aamulla Suomen aikaa mukana tapaamisessa oleva tasavallan presidentti Alexander Stubb pitää tiedotustilaisuuden suomalaiselle medialle.

Maanantai 18.8.

11.05: Orpo ei odota kokouksesta ratkaisua sotaan

Suomen pääministeri Petteri Orpo sanoi maanantaina Oulussa pidettävässä ministerien kesäkokouksessa, että vahvat ja uskottavat turvatakuut Ukrainalle ovat olennainen osa kestävää rauhaa.

Orpon mukaan turvatakuiden lisäksi aselepo on tärkein asia Ukrainan rauhanprosessissa.

10.35: Venäjältä uusi yllätys neuvottelupöytään

Neuvotteluissa Ukrainan tilanteen ratkaisemiseksi on tärkeää ottaa huomioon Venäjälle paenneiden ukrainalaisten mielipide, linjasi Venäjän federaation pysyvä edustusto YK:ssa uutistoimisto Tassin mukaan.

Kyseessä on noin seitsemän miljoonaa ukrainalaista, jotka ovat löytäneet turvapaikan Venäjältä "erikoisoperaation" alkamisen jälkeen, tarkensi Venäjän pysyvän edustajan sijainen YK:ssa Dmitri Poljanski.

10.20: Trump: "Zelenskyi voisi lopettaa sodan välittömästi"

Trump kirjoitti Truth Social -viestipalvelussaan sunnuntaina, että Zelenskyi voisi halutessaan lopettaa sodan välittömästi.

Viestissään Trump sanoo, ettei Ukraina voi saada takaisin Krimin niemimaata, jonka Venäjä miehitti vuonna 2014. Lisäksi Trump kirjoittaa tapansa mukaan suurin kirjaimin, ettei Ukraina voi liittyä sotilasliitto Natoon.

10.15: Zelenskyi saapui Wasgingtoniin

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoi saapuneensa Washingtoniin maanantaiaamuna Suomen aikaa.

Myös Suomen presidentin Alexander Stubbin on määrä osallistua Washingtonin tapaamiseen. Tapaamiseen osallistuvat lisäksi ainakin EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen, Ranskan presidentti Emmanuel Macron, Italian pääministeri Giorgia Meloni, Saksan liittokansleri Friedrich Merz, Britannian pääministeri Keir Starmer ja Naton pääsihteeri Mark Rutte.

Tapaamisen osallistujien on määrä saapua Valkoiselle talolle Suomen aikaa seitsemältä illalla. Ennen varsinaista tapaamista Trumpin on määrä tavata Zelenskyin kanssa kahden kesken Suomen aikaa noin varttia yli kahdeksalta.