Atlantic-lehti julkaisi Jemen-viestiketjun, iskuista kerrottiin yksityiskohtaisesti

Tältä viestiketju näytti Atlanticin mukaan: TIIMIPÄIVITYS: AIKA NYT (1144et): Sää on SUOTUISA. VAHVISTETTIIN juuri CENTCOM:in kanssa, että olemme valmiit laukaisemaan tehtävän. 1215et: F-18 LAUKAISU (Ensimmäinen iskupaketti)

1345: Laukaisupohjainen F-18 ensimmäinen iskuikkuna alkaa (Kohdeterroristi on hänen tiedetyssä lokaatiossa, joten PITÄISI OLLA AJALLAAN – myös iskudroonien laukaisu (MQ-9)

1410: Lisää F-18-koneita laukaistaan (Toinen iskupaketti)

1415: Iskuohjukset kohteeseen (SILLOIN ENSIMMÄISET POMMIT VARMASTI PUTOAVAT, odottaa aiempia "laukaisupohjaisia" kohteita)

1536: F-18 Toinen isku alkaa – myös ensimmäiset meripohjaiset Tomahawkit laukaistaan.

LISÄÄ SEURAA (aikajanalla)

OPSEC on tällä hetkellä kunnossa.

Onnea sotureillemme.

(MTV Uutiset on suomentanut alkuperäisen viestin) Termien selitykset:

Et-liite kellonajan takana viittää Yhdysvaltain itäiseen aikaa.

Centcom eli Central Command on armeijan Lähi-idän taisteluosasto.

OPSEC eli operatiivinen turvallisuus.

F18 on hävittäjä.

Tomahawk on risteilyohjus.

MQ-9 on drooni.