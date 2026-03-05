Yhdysvaltain presidentti Donald Trump siirtää Kristi Noemin syrjään sisäisen turvallisuuden ministerin tehtävästä.
Kristi Noem aloitti Donald Trumpin hallinnon ministerinä 25. tammikuuta 2025.
Trump ilmoitti tänään torstaina, että oklahomalaissenaattori Markwayne Mullin korvaa Noemin kotimaan turvallisuusministerinä kuun lopussa. Trump kertoi asiasta Truth Socialissa.
Noemista tulee Trumpin mukaan uusi "Amerikkojen kilven erikoislähettiläs" (Special Envoy for the Shield of the Americas).
Kyseessä ei ole mikään tunnettu tai aiemmin olemassa ollut virka, vaan Trumpin hallinnon itse luoma nimike.
Etelä-Dakotan kuvernööri Kristi Noem nousi yhdeksi Trumpin näkyvimmistä ministereistä kovasävyisellä linjallaan maahanmuuttoon.
Hän herätti laajaa kritiikkiä tammikuussa väitettyään kahden liittovaltion agentin ampuman Yhdysvaltain kansalaisen syyllistyneen "kotimaisen terrorismin" tekoon. Väitteet kumottiin myöhemmin videoilla.
Tapaus johti vastareaktioon ja paineeseen lopettaa laajojen ratsioiden toimeenpano Minnesotassa.
