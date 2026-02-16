"He tietävät seuraukset, jos eivät tee sopimusta", Trump on sanonut.

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump tukee Israelin mahdollisia iskuja Iranin ballistisia ohjuksia vastaan, jos Yhdysvallat ja Iran eivät pääse sopimukseen.

Trump sanoi asiasta Israelin pääministerille Benjamin Netanjahulle jo joulukuussa, kertovat lähteet yhdysvaltalaismedia CBS Newsille.

CBS:n lähteiden mukaan Yhdysvaltojen sotilas- ja tiedustelupiireissä on keskusteltu siitä, miten Yhdysvallat voisi auttaa Israelia sen hyökkäyksissä Iraniin.

Yhdysvallat esimerkiksi voisi avittaa Israelia tankkaamalla sen sotilaskoneita ilmassa.

Valkoinen talo saattaisi myös taivutella Iranin ja Israelin välissä sijaitsevia valtioita sallimaan israelilaiskoneiden lennot niiden ilmatilassa. Saudi-Arabia, Jordania ja Arabiemiirikunnat ovat julkisesti sanoneet, etteivät anna ilmatilaansa Israelin sotilaskäyttöön.

Iran on valmis keskustelemaan ydinohjelmaa koskevasta kompromisseista, sanoi maan varaulkoministeri Majid Takht-Ravanchi Britannian yleisradioyhtiö BBC:lle sunnuntaina julkaistussa haastattelussa.

Toisaalta Teheran on useissa yhteyksissä todennut, ettei ballistisista ohjuksista voida neuvotella. Iran näkee ohjukset turvallisuutensa takaajana.

"He tietävät seuraukset"

Yhdysvalloilla on Iranin lähettyvillä lentotukialusryhmä ja toinen on matkalla alueelle, presidentti Trump vahvisti sen jälkeen kun CNN ja Reuters kertoivat asiasta. Brittilehti Guardianin mukaan USS Gerald R. Ford -lentotukialusryhmällä menee noin kolme viikkoa seilata perille.

Yhdysvallat on lisäksi keskittänyt merkittävän määrän ilmatorjuntakalustoa Lähi-itään. Isku Iraniin todennäköisesti tarkoittaisi ohjusiskuja amerikkalaisiin tukikohtiin ja ennen kaikkea Israeliin, jota Iran on syyttänyt Iranin joulu-tammikuun kansannoususta.

Trump uhkasi iskeä Irania vastaan laajojen mielenosoitusten aikana, jos protestoijien tappaminen ei lopu. Yhdysvaltalainen ihmisoikeusjärjestö HRANA sanoo vahvistaneensa yli 7 000 ihmisen kuolleen mielenosoituksissa.

Iranin keskushallinnon näkökulmasta väkivalta saavutti tavoitteensa kun mielenosoitukset päättyivät. Samalla Trumpin retoriikka muuttui. Enää Valkoinen talo ei puhu mielenosoittajien auttamisesta, vaan Iranin ydinohjelmasta.

– He tietävät seuraukset, jos eivät tee sopimusta, Trump sanoi.

Sekä Yhdysvallat että sen läheinen liittolainen Israel vastustavat tiukasti iranilaista ydinasetta.

Israelin Netanjahu on vaatinut Trumpia lisäämään painetta Iranin suuntaan. Yhdysvaltalaismedia Axiosin mukaan Israel on myös jakanut tiedustelutietoa Iranissa sijaitsevista kohteista.

Netanjahu on toistuvasti tehnyt selväksi, ettei usko sopimusten ratkaisevan ydinasekysymystä. Netanjahu ei omien sanojensa mukaan peitellyt "yleistä skeptisyyttään" Trumpin kanssa keskustellessaan.

Israel teki laajoja iskuja Iranin ohjusjärjestelmiä vastaan viime kesäkuussa 12 päivän sodan aikana. Yhdysvallat liittyi iskuihin hyökkäämällä ydinohjelmaa vastaan.