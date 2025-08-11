Zelenskyi: Venäjää ei pidä palkita tappamisesta – Trump ja Putin tapaavat, MTV seuraa

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Venäjän presidentti Vladimir Putin tapaavat Alaskassa perjantaina. MTV Uutiset seuraa tapaamisen valmisteluja ja neuvotteluja tässä artikkelissa.

Maanantai 11.8.

15.01: Elina Valtonen ei ole tapaamisesta huolissaan

Venäjä ja Yhdysvallat voivat sopia keskenään vain omista asioistaan, ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) sanoo MTV Uutisille.

Yhdysvaltojen ja Venäjän presidentit Donald Trump ja Vladimir Putin keskustelevat perjantaina Alaskassa Ukrainan sodan päättämisestä.

Suomen ulkoministeri Elina Valtonen ei ole tapaamisesta huolissaan.

– Kaikki pyrkimykset kohti rauhaa ovat tervetulleita. Samalla on erittäin tärkeää, että rauhanehdot täyttävät ne ehdot, jotka kuuluvat kansainvälisen oikeuden mukaan Ukrainalle ja laajemmin myös Euroopalle, Valtonen sanoo MTV Uutisille.

14.08: Zelenskyi: Venäjään kohdistuvaa painostusta lisättävä

Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin mukaan Venäjälle tehdyt myönnytykset eivät saa sitä lopettamaan taisteluita Ukrainassa.

Hän totesi tänään maanantaina, että Venäjään kohdistuvaa painostusta on lisättävä.

– Venäjä pitkittää sotaa, ja siksi se ansaitsee voimakkaampaa maailmanlaajuista painostusta. Venäjä kieltäytyy lopettamasta tappamista, eikä se sen vuoksi saa saada mitään palkkioita tai etuja, hän kirjoitti viestipalvelu X:ssä.

– Eikä tämä ole vain moraalinen kanta – se on rationaalinen kanta. Myönnytykset eivät saa tappajaa lopettamaan.

Zelenskyi esitti huomautuksensa muutama päivä ennen kuin Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja hänen venäläisen virkaveljensä Vladimir Putinin on määrä tavata Alaskassa Yhdysvalloissa.

Yhdysvaltain varapresidentin J. D. Vancen mukaan Yhdysvallat työstää aikataulua myös Yhdysvaltain, Venäjän ja Ukrainan presidenttien tapaamiselle.

Vance kertoi asiasta Fox News -kanavan haastattelussa sunnuntaina.

Vancen mukaan Yhdysvallat yrittää löytää ratkaisun, jonka kanssa sekä ukrainalaiset että venäläiset voivat elää.

– Se ei tule tekemään kenestäkään kovinkaan iloista. Sekä venäläiset että ukrainalaiset tulevat todennäköisesti olemaan tyytymättömiä, Vance sanoi.

Euroopan johtajat sanoivat sunnuntaina Ukrainan rauhanneuvotteluja koskevassa yhteislausunnossaan, että vain aktiivinen diplomatia, Ukrainan tukeminen ja paine Venäjää kohtaan voivat yhdessä saada Venäjän hyökkäyssodan Ukrainassa loppumaan.

Zelenskyi yhtyi sunnuntaina sosiaalisessa mediassa Euroopan johtajien lausuntoon ja kiitti kaikkia niitä tahoja, jotka seisovat edelleen Ukrainan ja ukrainalaisten rinnalla.

Lausunnon allekirjoitti Suomen presidentin Alexander Stubbin lisäksi Ranskan, Saksan, Britannian, Italian ja Puolan johtajat sekä EU-komission puheenjohtaja.

