MTV Uutiset hyödyntää tekoälyä päivittäisissä työtehtävissä vastuullisella tavalla.

MTV Uutisissa ihminen tekee aina päätökset, on kyse sitten aiheista tai ulospanosta. Jokaisen alustan julkaisupäätökset säilyvät toimittajilla ja toimituksen johdolla.

Tämä tarkoittaa, että tekoälyä voidaan käyttää vain toimittajan ja toimituksen tukena, ei itsenäisenä päätöksentekijänä tai julkaisijana.

MTV Uutisten journalismia ohjaa aina velvollisuus pyrkiä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen. MTV Uutiset on sitoutunut Journalistin ohjeisiin, jotka koskevat kaikkea toimituksellista sisältöä. Myös tekoälyä hyödyntäen tehty sisältö on samojen tarkistus- ja vastuukriteerien alaista kuin perinteinen journalismi.

MTV Uutiset käyttää tekoälyä journalistin työkaluna ja soveltaa siihen samoja eettisiä, vastuullisia ja läpinäkyviä periaatteita kuin kaikkeen muuhunkin journalismiin. Siirtämällä manuaalista työtä tekoälylle tarkoituksena on vapauttaa ennen kaikkea aikaa luovalle, journalistiselle työlle.

MTV Uutisten omat periaatteet, arvot ja tarkoitukset pysyvät kirkkaina ja keskiössä, kun uusia, tekoälyyn pohjautuvia työkaluja otetaan käyttöön.

MTV Uutisissa tekoälyä hyödynnetään ennen kaikkea taustamateriaalin jäsentelyssä, haastatteluiden litteroinnissa sekä olemassa olevan, journalistisen videomateriaalin leikkaamisessa lyhyemmiksi osioksi.

Tekoälyä voidaan hyödyntää myös tiivistelmissä ja versioinneissa sekä käännöstyön ja ideoinnin tukena.

MTV Uutiset ei pääsääntöisesti käytä tekoälyä kuvien tai videoiden tekemisessä. Tekoälyä ja sen tuottamaa sisältöä voidaan kuitenkin käyttää, jos sille on journalistinen peruste. Tekoälyn käytöstä tällaisessa yhteydessä kerrotaan yleisölle avoimesti.

MTV Uutiset on vastuullinen tekoälyn hyödyntämisessä ja panostaa riskien tunnistamiseen. MTV Uutiset uutisoi tekoälystä, sen mahdollisuuksista ja riskeistä monipuolisesti eri uutiskanavissaan.

Tekoälyn kehitys on tällä hetkellä äärimmäisen nopeaa. Täten myös pelisääntöjä sen hyödyntämiseen on tarkasteltava jatkuvasti.

MTV Uutiset sitoutuu kertomaan jatkossakin toimintatavoistaan avoimesti lukijoilleen ja katsojilleen.

MTV Uutisten toimituksen puolesta,