Wilma Mustonen kilpailee uudella The Summit Suomi -kaudella.

14 toisilleen tuntematonta suomalaista aloittaa jälleen hurjan matkan Norjan vuoristossa kohti Kolåstinden-vuoren huippua, kun The Summit Suomi -ohjelman uusi kausi alkaa MTV3-kanavalla ja MTV Katsomossa.

Yksi uuden kauden kilpailijoista on 25-vuotias Wilma Mustonen.

Mustonen on kotoisin Helsingistä, mutta asuu tällä hetkellä Joensuussa kihlattunsa ja heidän yhteisen koiransa kanssa.

– Olimme itseasiassa juuri katsomassa omistusasuntoa, sellaista mummonmökkiä! Saa nähdä, muutammeko sellaiseen, hän kertoo MTV Uutisille hänen ja kihlattunsa asumiskuvioista.

Mustonen on ammatiltaan sairaanhoitaja ja on tehnyt alan töitä sekä Suomessa että Ruotsissa. Juuri nyt hän työskentelee kirurgisella kuntoutusosastolla.

Sairaanhoitajan töiden lisäksi Mustonen työskentelee sosiaalisen median parissa ja luotsaa OhiSuun-nimistä podcastia yhdessä parhaan ystävänsä kanssa. Vapaa-ajallaan hän puuhastelee monen erilaisen harrastuksen parissa: hän käy salilla, surffaa, pelaa tennistä ja laitesukeltaa.

2:00 Katso esimakua The Summit Suomi -ohjelmasta!

Mustonen kuvailee olevansa luonteeltaan rauhallinen ja intuitiivinen tyyppi, tarkkailija, joka ei paineesta juuri hätkähdä. Hänestä löytyy kuitenkin myös menevä, sosiaalinen ja ulospäin suuntautuva puoli. Hän on utelias persoona, joka haluaa kokea elämässä "kaiken mahdollisen".

– Vastapainona minulla on mies ja koira kotona. Mieheni on ihan vastakohtani ja vetää minua välillä alas pilvistä, että no niin, otahan Wilma välillä vähän happea, välillä voi vähän hengähtää eikä tarvitse koko ajan olla menossa, hän kertoo.

Mustonen haki mukaan The Summit Suomi -ohjelmaan haastaakseen itseään tilanteessa, jossa mikään ei ole varmaa.

– Summitissa yhdistyy fyysinen paine, henkinen peli ja tuntemattomat ihmiset. Se kiehtoi minua heti. Katsoimme mieheni kanssa ohjelman ensimmäistä kautta, ja sanoin hänelle silloin heti, että kun haku toiselle kaudelle alkaa, niin minä haen.

Mustonen oli yksin kotona ja valmistautui yövuoroon, kun hän huomasi osallistujahaun The Summit Suomen toiselle kaudella käynnistyneen. Hän tarttui toimeen välittömästi.

– Ilmoitin vasta seuraavana päivänä miehelleni, että ai niin, hain muuten siihen Summittiin. Mieheni totesi, ettei ole yhtään yllättynyt ja sanoi toivovansa, että pääsen mukaan. Hän tsemppaa kovasti.

Vuorilla seikkaillessaan Mustonen yllättyi erityisesti siitä, miten vahva hänen henkinen kestävyyskykynsä on. Hän tiesi jo entuudestaan omaavansa hyvän paineensietokyvyn, mutta se, miten hän kykeni toimimaan tiukoissa tilanteissa, ylitti kaikki hänen odotuksensa.

Mustosella on muutama ajatus siitä, miten hän käyttäisi ohjelman voittopotin. Osan rahoista hän antaisi pikkuveljilleen.

– Minulla on 20- ja 16-vuotiaat veljet, ja haluaisin tukea heitä, kun he ovat astumassa aikuisuuteen, hän kertoi.

– Haluaisin myös turvata omaa tulevaisuuttani. Onko se sitten se omistusasunto, en tiedä. Säästöönhän se raha menisi, ja voisin käyttää sitä sitten, kun tarvitsen. Veisin myös varmasti mieheni ja muutaman kaverini ulkomaille. Minulla ei myöskään ole vielä omaa autoa… en oikein tiedä, hän pohti.