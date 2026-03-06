Haltuunotetulla laivalla epäillään olevan yhteyksiä Venäjään.
Ruotsin rannikkovartiosto on ottanut haltuunsa Caffa-rahtilaivan Itämerellä Ruotsin aluevesillä.
Rannikkovartiosto sanoo epäilevänsä laivaa valtiottomaksi, mutta sillä epäillään olevan yhteyksiä Venäjään.
Ruotsin poliisi epäilee laivan seilanneen väärän lipun alla.
– Omistusrakenne on epäselvä ja epäilemme, ettei laivaa ole vakuutettu. Tänä kesänä laivan sanotaan vaihtaneen Venäjän lipun Guinean lippuun, kirjoittaa Ruotsin väestönsuojeluministeri Carl-Oskar Bohlin viestipalvelu X:ssä.
Ministeri Bohlinin mukaan rahtilaiva on Ukrainan pakotelistalla.
Ruotsi otti laivan haltuun perjantaina kello 15.50 paikallista aikaa. Haltuunotto tapahtui Trelleborgin rannikolla.
Ruotsin poliisin julkaisemien kuvien perusteella näyttää siltä, että viranomaiset ovat lähestyneet rahtialusta sekä veneellä että helikopterilla.