Länsijohtajat Trumpin rauhansuunnitelmasta: "Vaatii työstämistä" 10:09 Katso myös: Zelenskyi piti voimakkaan puheen kansalleen. Julkaistu 28 minuuttia sitten (Päivitetty 18 minuuttia sitten ) Kati Hyttinen kati.hyttinen@mtv.fi STT Reuters Länsijohtajat ovat kommentoineet Trumpin rauhansuunnitelmaa. Suunnitelman mukaan Ukraina joutuisi muun muassa menettämään alueitaan Venäjälle. Yhdysvaltojen Ukrainan sotaa koskeva 28-kohtainen rauhansuunnitelma on perusta, joka vaatii lisätyötä, sanovat länsijohtajat yhteisessä julkilausumassaan, He kommentoivat asiaa G20-kokouksessa Etelä-Afrikassa. Johtajat sanoivat olevansa huolissaan ehdotetuista rajoituksista Ukrainan asevoimille. Heidän mukaansa ne jättäisivät Ukrainan alttiiksi hyökkäyksille. – Suhtaudumme myönteisesti Yhdysvaltojen jatkuviin ponnisteluihin rauhan saavuttamiseksi Ukrainassa. Alustava 28-kohtainen suunnitelma sisältää tärkeitä elementtejä, jotka ovat olennaisia oikeudenmukaisen ja kestävän rauhan saavuttamiseksi, lausunnossa todetaan. Johtajat toteavat Euroopan olevan valmis osallistumaan työhön, jolla varmistetaan tulevan rauhan kestävyys. Lisäksi johtajat toistavat, että Euroopan unioniin ja Natoon liittyvien osien täytäntöönpano edellyttää EU:n ja Naton jäsenten suostumusta. – Jatkamme tiivistä yhteistyötä Ukrainan ja Yhdysvaltojen kanssa lähipäivinä.





Mukana G20-kokouksessa on myös Suomen presidentti Alexander Stubb.

Hän peräänkuulutti kokouksessa pitämässään puheessa monenkeskistä yhteistyötä ja päätöksentekoa.

Trump: Zelenskyin "pakko pitää" suunnitelmasta

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin "on pakko pitää" Yhdysvaltain neuvottelemasta suunnitelmasta lopettaa Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa.

Suunnitelman mukaan Ukraina joutuisi muun muassa menettämään alueitaan Venäjälle.

Trump sanoi toimittajille Valkoisessa talossa, että jos Zelenskyi ei pidä suunnitelmasta, Ukrainan pitäisi jatkaa taistelua.

– Hänen on pidettävä siitä, ja jos hän ei pidä siitä, heidän pitäisi vain jatkaa taistelua, Trump sanoi.

Trump lisäsi vielä, että jossain vaiheessa Zelenskyin on hyväksyttävä jotain suunnitelmasta.

Uutistoimisto Reuters kertoi jo aiemmin lähteisiinsä vedoten, että Yhdysvallat uhkaa katkaista Ukrainan ase- ja tiedusteluavun, jos se ei suostu allekirjoittamaan alustavaa rauhansopimusluonnosta torstaihin mennessä.

Trump vahvisti myöhemmin Fox-kanavan haastattelussa, että Ukrainalla on aikaa torstaihin saakka.

Sybiha keskusteli eurooppalaiskollegoiden kanssa

Ukrainan ulkoministeri Andri Sybiha kertoi perjantai-iltana keskustelleensa eurooppalaisten kollegoidensa kanssa Yhdysvaltain rauhansuunnitelmasta.

Ukrainalaisministerin mukaan puhelinkeskustelussa olivat mukana Ranskan, Britannian, Puolan ja Suomen ulkoministerit sekä EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Kaja Kallas. Lisäksi Italia ja Saksa olivat edustettuina.

Suomea puhelussa edusti ulkoministeri Elina Valtonen (kok).

Sybiha kuvaili puhelinkeskustelua oikea-aikaiseksi ja merkitykselliseksi.

– Keskustelimme yksityiskohtaisesti Yhdysvaltojen esittämän rauhanehdotuksen elementeistä sekä yhteisestä työstämme toteuttamiskelpoisen polun luomiseksi oikeudenmukaiseen rauhaan, Sybiha kirjoitti viestipalvelu X:ssä.

Valtonen kertoi tapaamisesta lauantaina viestipalvelu X:ssä. Valtosen mukaan kaikki Venäjän hyökkäyssodan päättymistä sekä oikeudenmukaista ja kestävää rauhaa kohti vievät ponnistelut ovat tervetulleita.

Hänen mukaansa vain ukrainalaiset voivat viime kädessä päättää, minkälaiset rauhanehdot he kokevat oikeudenmukaisiksi. Sellaiset rauhanehdot, jotka vastaavat vain laittoman hyökkäyssodan aloittaneen Venäjän huoliin, eivät ole oikeudenmukaisia tai luo pohjaa kestävälle rauhalle, hän kirjoitti.

– Euroopan maat tekevät itse päätöksensä kaikista niitä yksin tai yhdessä koskevista asioista. Tuemme Ukrainaa jatkossakin ja pidämme yllä painetta Venäjää kohtaan, jotta sota loppuisi, tulitaukoon päästäisiin ja voitaisiin aloittaa neuvottelut oikeudenmukaisesta ja kestävästä rauhasta.

Vance: Ukrainan suvereniteetin säilyttävä

Yhdysvaltain varapresidentti J. D. Vance sanoo viestipalvelu X:ssä, että minkä tahansa Ukrainan ja Venäjän välisen rauhansuunnitelman pitää olla molempien osapuolien hyväksymä.

Lisäksi suunnitelman pitää maksimoida mahdollisuudet sille, että sota ei käynnisty uudelleen, sekä lopettaa tappaminen samalla kun Ukrainan suvereniteetti säilyy.

– Se on fantasiaa, että jos Yhdysvallat vain antaa lisää rahaa, lisää aseita ja lisää sanktioita, voitto sodassa saavutetaan. Rauhaa eivät saa aikaan fantasiamaailmassa elävät ihmiset, mutta sen saattavat saada aikaan tosielämässä elävät viisaat ihmiset, hän kirjoittaa.

Zelenskyi kertoi perjantaina keskustelleensa jo puhelimitse Vancen kanssa.

Keskustelun aikana Zelenskyi korosti varapresidentille, että hän kunnioittaa edelleen Trumpin halua lopettaa sota ja päättää verenvuodatus. Zelenskyin mukaan keskustelu varapresidentin ja maavoimaministeri Dan Driscollin kanssa kesti liki tunnin.

Ukrainan presidentinkanslian mukaan Zelenskyi aikoo keskustella Trumpin kanssa "lähipäivinä".

