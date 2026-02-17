Venäjän varapääministeri Alexey Overchuk.

Venäläisiä tai maahan yhdistettyjä aluksia puolestaan on pysäytetty pakotteiden kiertämisestä tai kaapelirikoista epäiltyinä.

Kauppasotaa

Kiinan ja Yhdysvaltojen kauppasodassa päästiin viime syksynä eräänlaiseen välirauhaan Trumpin ja Kiinan presidentin Xi Jinpingin tavattua Etelä-Koreassa.

– Myrsky tuli ja meni. Se jätti kiinalaisille poliitikoille tunteen, ettei heillä on kauppasuhteissa paljon enemmän voimaa ja vipuvartta Yhdysvaltoihin nähden kuin aiemmin kuviteltiin, Stimson Centerin Kiina-ohjelman johtaja Yun Sun kirjoitti Foreign Affairs -lehdessä elokuussa.