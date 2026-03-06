Yhdysvaltain presidentti Donald Trump antaa ymmärtää, että hänen hallintonsa kääntää huomion Kuubaan sen jälkeen, kun Yhdysvaltain ja Israelin sotatoimet Iranissa saadaan päätökseen.

Trump kommentoi asiaa Valkoisessa talossa järjestetyssä tilaisuudessa paikallista aikaa torstaina.

– Se, mitä Kuuban suhteen tapahtuu, on uskomatonta, Trump sanoi.

– Haluamme korjata... päätellä tämän (sotatoimet Iranissa) ensin, mutta on vain ajan kysymys, kun te ja monet uskomattomat ihmiset pääsette palaamaan Kuubaan, hän jatkoi.

Trump ei tarkentanut, minkälaisia Kuubaan kohdistuvia toimia hän suunnittelee.

Karibialla sijaitseva Kuuba on ollut Yhdysvaltain kauppasaarrossa noin 65 vuotta. Kuuba kärsii vakavasta energia- ja polttoainepulasta, koska Yhdysvallat on viime kuukausina rajoittanut öljynvientiä Kuubaan merkittävästi.