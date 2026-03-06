Brayden Schenn siirtyy New York Islandersiin.
St. Louis Bluesin kapteeni Brayden Schenn on kaupattu jääkiekon NHL:ssä New York Islandersiin, kun 34-vuotias kanadalaishyökkääjä suostui luopumaan siirrot estävästä pykälästä.
Blues saa vaihdossa ykkös- ja kolmoskierroksen varausvuorot sekä vielä määrittelemättömän lupauksen.
Schenn oli edustanut St. Louisia vuodesta 2017 lähtien. Hänet vaihdettiin tuolloin suomalaishyökkääjä Jori Lehterään ja ykköskierroksen varausvuoroon.
Schenn juhli nuottipaidassa Stanley Cup -mestaruutta vuonna 2019. Miehen tämän kauden tehopistesaldo 61 ottelusta on vaatimaton 12+16=28.
Ristolainen pysyy Flyersissa
Siirtospekulaatioissa ollut suomalaispuolustaja Rasmus Ristolainen pysyy sen sijaan Philadelphia Flyersissa.