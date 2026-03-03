MTV Uutiset seuraa Iranin ja Lähi-idän tilannetta tässä artikkelissa.

Tämä tiedetään nyt: Rubio: Iranin hallinnon kaataminen ei Yhdysvaltojen tavoite.

Yhdysvallat: Iskuja yli 1 250 kohteeseen ensimmäisten 48 tunnin aikana.

Israel: Yli 1500 Iranin islamistia kuollut.

Finnair keskeyttää lennot Dubaihin maaliskuun lopulle asti.

Israel ja Yhdysvallat iskivät Iraniin lauantaina, Iranin korkein johtaja, ajatollah Ali Khamenei kuoli iskuissa.

5.56: Rubio: Iranin hallinnon kaataminen ei tavoite

Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubion mukaan Iranin hallinnon kaataminen ei ole Yhdysvaltain sotatoimien tavoite. Ulkoministerin mukaan Yhdysvallat toivoo iranilaisten kaatavan maan hallituksen, mutta iskujen tavoitteena on kuitenkin tuhota asevoimien kykyjä.

– Toivomme, että Iranin kansa voi kaataa tämän hallituksen ja luoda maalle uuden tulevaisuuden. Olisimme iloisia, jos se olisi mahdollista. Mutta tämän tehtävän tavoitteena on tuhota heidän ballististen ohjusten ja merivoimien kapasiteetit, Rubio sanoi.

Kuusi yhdysvaltalaissotilasta on tähän mennessä kuollut iskuissa Iraniin, Yhdysvaltain Lähi-idän joukkojen komentokeskus Centcom kertoi. Aiemmin oli kerrottu neljästä kuolleesta sotilasta.

Rubio sanoi myös, että Yhdysvallat ei tarkoituksella kohdistaisi iskujaan kouluun. Iranilaisviranomaisten mukaan noin 170 ihmistä kuoli lauantaina iskussa tyttökouluun maan eteläosassa. Rubion mukaan Yhdysvaltain puolustusministeriö tutkii väitettyä tapausta.

5.49: Netanjahu: Iranin ydinasekohteisiin olisi ollut mahdotonta hyökätä kuukausien päästä

Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu sanoo, että Iranin ydinasekohteisiin olisi ollut mahdotonta hyökätä kuukausien päästä.

Netanjahu sanoo yhdysvaltalaismedia Fox Newsille, että Iran olisi ollut rakentamassa uusia ydinaseisiin liittyviä kohteita ja maanalaisia bunkkereita. Netanjahun mukaan nämä uudet rakennelmat olisivat tehneet Iranin ballististen ohjusten ja ydinaseiden ohjelmista immuuneja hyökkäyksille.

Netanjahu perustelee Israelin ja Yhdysvaltain lauantaina aloittamaa hyökkäystä sillä, ettei toimiin oltaisi voitu ryhtyä enää tulevaisuudessa.

– Jos toimiin ei olisi ryhdytty nyt, niin ei voitaisi tehdä tulevaisuudessa, Netanjahu sanoi.

Netanjahun mukaan Israelin ja Yhdysvaltojen aloittama hyökkäys Iraniin ei tulisi olemaan loputon sota, mutta se voisi jatkua jonkin aikaa.

– Se voi viedä jonkin aikaa, mutta se ei vie vuosia, hän sanoi.

Yhdysvaltain ulkoministeri sanoi aiemmin, että Yhdysvallat hyökkäsi Iraniin "ennaltaehkäisevästi" lauantaina saatuaan tietää, että liittolaismaa Israel aikoi iskeä Iraniin. Israelin isku olisi Rubion mukaan tarkoittanut Iranin kostotoimia Yhdysvaltain joukkoja vastaan.

– Tiesimme, että Israel oli tekemässä iskun. Tiesimme, että se johtaisi hyökkäykseen amerikkalaisjoukkoja vastaan. Ja tiesimme, että jos emme hyökkäisi ennaltaehkäisevästi ennen kuin he aloittavat nuo hyökkäykset, me kärsisimme suuria tappioita, Rubio sanoi toimittajille paikallista aikaa maanantaina.

5.32: Drooni-isku sytytti tulipalon USA:n Riadin-suurlähetystöllä

Yhdysvaltain suurlähetystössä Saudi-Arabian pääkaupungissa Riadissa on syttynyt tulipalo sen jälkeen, kun rakennukseen tehtiin drooni-isku. Asiasta kertoo Saudi-Arabian puolustusministeriön edustaja, jonka mukaan tulipalo aiheutti rakennukselle vähäisiä vaurioita.

Riadissa kuultiin aiemmin kovia räjähdyksiä alueella, jolla suurlähetystöjä sijaitsee. Silminnäkijöiden mukaan alueelta kuului kaksi räjähdystä, joita seurasi alueelta nousevaa savua.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump antoi ymmärtää, että maa kostaisi sen suurlähetystöön tehdyn iskun. Trump sanoi yhdysvaltalaiskanava Newsnationille, että kostotoimet selviäisivät pian.

Trumpilta kysyttiin haastattelussa myös siitä, kuka Iranissa on tällä hetkellä vallassa.

– Saatte sen selville hyvin pian, Trump vastasi.

AFP:n diplomaattilähteiden mukaan myös Yhdysvaltain Kuwaitin-suurlähetystöön iskettiin maanantaina drooneilla ja rakennus kärsi vahinkoja. Aiemmin maanantaina Yhdysvaltain suurlähetystö Jordanian pääkaupungissa Ammanissa evakuoi väliaikaisesti henkilökuntansa mahdollisen uhan takia.

Yhdysvaltain Riadin-suurlähetystö kehottaa Jeddassa, Riadissa ja Dhahranissa olevia yhdysvaltalaisia pysymään suojassa ja välttämään suurlähetystön aluetta toistaiseksi.

5.31: Teheranissa uusia räjähdyksiä

Iranin pääkaupungissa Teheranissa kuultiin varhain tiistaina uusia räjähdyksiä, raportoivat paikalla olevat uutistoimisto AFP:n toimittajat ja paikalliset mediat.

Toimittajat kuulivat neljä räjähdystä, jotka saivat asuntojen ikkunat tärisemään. Heti ei ollut selvää, missä räjähdykset tarkalleen tapahtuivat.

AFP:n toimittajat näkivät myös suurten savupilarien nousevan Teheranin historiallisesta keskustasta ja kaupungin itäosasta samaan aikaan, kun hävittäjät lensivät Teheranin yllä.

Myös iranilaiset uutistoimistot Mehr ja Tasnim raportoivat räjähdyksistä samoilla alueilla.

Yhdysvallat ja Israel aloittivat iskut Iraniin lauantaina. Yhdysvaltain Lähi-idän joukkojen komentokeskus Centcom sanoi maanantaina, että sodan ensimmäisten 48 tunnin aikana Yhdysvallat iski yli 1 250 kohteeseen.

Centcomin mukaan Yhdysvallat on iskenyt muun muassa komentokeskuksiin, ballististen ohjusten laukaisualustoihin, Iranin laivaston aluksiin ja sukellusveneisiin sekä meritorjuntaohjusten laukaisualustoihin.

5.17: Israel sanoo iskeneensä Iranin valtiollisen televisioyhtiön rakennukseen

Israelin asevoimat sanoo iskeneensä Iranin valtiollisen televisioyhtiön IRIB:n rakennukseen Teheranissa.

Israelin asevoimien mukaan iskut tuhosivat rakennuksen. IRIB sanoo kuitenkin, ettei kahdesta sen tiloissa tapahtuneesta räjähdyksestä aiheudu häiriötä televisioyhtiön toiminnalle.

Israelin asevoimien mukaan Iranin vallankumouskaartin joukot johtivat IRIB:n toimintaa.

Israel ilmoitti aiemmin viestipalvelu X:ssä, että maan joukot aikoivat tehdä iskuja Teheranin alueelle, jonka läheisyydessä televisioyhtiö sijaitsee.

IRIB:n rakennus oli iskujen kohteena myös viime kesänä niin kutsutussa 12 päivän sodassa.

5.05: Iranin vallankumouskaarti uhkaa polttaa kaikki laivat Hormuzinsalmella

Iranin vallankumouskaarti uhkaa polttaa kaikki laivat, jotka yrittävät kulkea Hormuzinsalmen läpi.

Vallankumouskaartin kenraali Sardar Jabbari sanoo viestipalvelu Telegramissa, että kaarti aikoo myös iskeä öljyputkiin eikä salli "pisarankaan" öljyä poistuvan alueelta. Kenraali sanoo, että öljyn hinta tulee nousemaan roimasti lähipäivinä.

Persianlahden Intian valtamereen yhdistävän Hormuzinsalmen kautta laivataan noin viidennes koko maailman raakaöljystä. Öljyn hinnassa nähtiin jo maanantaina nousua, ja Hormuzinsalmen mahdollisen pitkäaikaisen sulun arvioidaan nostavan öljyn hintaa.

Iran ei ole virallisesti sulkenut salmea, mutta vallankumouskaarti on varoittanut kulkemasta vesiväylää pitkin.

Sunnuntaina ainakin kahteen alukseen osui isku Hormuzinsalmella: yhteen Omanin ja toiseen Arabiemiraattien edustalla, kertoi brittiläinen merenkulkuviranomainen (UKMTO). Iranin valtiollinen televisio puolestaan sanoi, että öljytankkeriin osui ja se oli uppoamassa sen yritettyä kulkea "laittomasti" Hormuzinsalmen läpi.

Lisäksi useat varustamot ovat ilmoittaneet kuljetustensa keskeytyksistä alueella turvallisuushuolien vuoksi.

Ulkopoliittisen instituutin Heidi Huuhtanen arvioi maanantaina STT:lle, että tilanne Israelin ja Yhdysvaltojen käynnistämässä sodassa Irania vastaan kiristynee todennäköisimmin Hormuzinsalmella. Hänen mukaansa Iran voisi pyrkiä häiritsemään Hormuzinsalmen laivaliikenteen turvallisuutta.

