MTV Uutiset seuraa Iranin ja Lähi-idän tilannetta tässä artikkelissa.
5.36: Yhdysvaltain edustajainhuone torjui pyrkimykset suitsia Trumpin sotaa Irania vastaan
Yhdysvalloissa maan edustajainhuone on torjunut pyrkimykset suitsia presidentti Donald Trumpin valtuuksia käydä sotaa Irania vastaan.
Kongressiedustajat torjuivat äänin 219–212 sotavaltuuksia koskevan päätöslauselman.
Päätöslauselmassa kongressi olisi määrännyt Trumpin lopettamaan luvatta aloitetut sotatoimet Iranissa.
Yhdysvaltain sotavaltuuksia koskevan lain mukaan kongressi voi määrätä presidenttiä lopettamaan maan asevoimien käytön sotatoimissa, jos kongressi ei ole antanut valtuutusta toimille.
Senaatti äänesti vastaavanlaisen päätöslauselman nurin vain päivää aiemmin.
5.33: Trump: Huomio kääntynee Iranin jälkeen Kuubaan