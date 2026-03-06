Liiketoiminta ja kehitys

Juuri nyt Avaa

MTV Uutiset Nyt -sivulle

SM-liigan sensaatio jatkaa ilmiliekeissä – ratkaisi 18 sekuntia ennen loppua

Iranin valtatyhjiö luo otollisen maaperän terrorismille – miksi Ruotsissa on vakavampi tilanne kuin Suomessa?

Trump vihjasi: Tänne kääntyy katse Iranin jälkeen

5.33: Trump: Huomio kääntynee Iranin jälkeen Kuubaan

Yhdysvaltain sotavaltuuksia koskevan lain mukaan kongressi voi määrätä presidenttiä lopettamaan maan asevoimien käytön sotatoimissa, jos kongressi ei ole antanut valtuutusta toimille.

MTV Uutiset seuraa Iranin ja Lähi-idän tilannetta tässä artikkelissa.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump antaa ymmärtää, että hallinto kääntää huomionsa Kuubaan sen jälkeen, kun Yhdysvaltain ja Israelin sotatoimet Iranissa saadaan päätökseen.

Valkoisessa talossa asiasta puhunut Trump sanoi, että monet Yhdysvalloissa asuvat pääsevät pian palaamaan Kuubaan. Trump ei tarkentanut, minkälaisia Kuubaan kohdistuvia toimia hän suunnittelee.

Karibialla sijaitseva Kuuba on ollut Yhdysvaltain kauppasaarrossa noin 65 vuotta. Kuuba kärsii vakavasta energia- ja polttoainepulasta, koska Yhdysvallat on viime kuukausina rajoittanut öljynvientiä Kuubaan merkittävästi.

Israel on kuluvalla viikolla iskenyt toistuvasti Libanoniin sen jälkeen, kun Hizbollah oli tehnyt ilmaiskuja Israeliin. Hizbollah on kertonut iskeneensä Israeliin kostaakseen Iranin korkeimman johtajan, ajatollah Ali Khamenein kuoleman. Israel surmasi Khamenein lauantaina ilmaiskulla Iranin pääkaupungissa Teheranissa.

Israel sanoi tällä viikolla, että se aikoo luoda Libanonin eteläosaan puskurivyöhykettä ja kehotti evakuoimaan asukkaat satojen neliökilometrien alueelta.

Lehdistötilaisuudessa puhuneen Hegsethin mukaan Irania vastaan vielä käyttämätön Yhdysvaltain ja Israelin taistelukyky on moninkertainen nyt käytössä olevaan verrattuna.