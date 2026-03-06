Viiden jälkeen -ohjelmassa eduskunnan jättävä Haavisto avasi, milloin rauhanneuvottelut eivät etene ja mitä tehtävässä vaaditaan.

– On siitä varmaan sellainen tulosvastuu, että sitten annetaan mahdollisuus yrittää ja katsotaan, että mikä kortti vetää ja joskus edustajia sitten vaihdetaan ja näin poispäin. Ne on usein muutaman vuoden jälkeen periodeja, missä sitten välittäjät työskentelevät. Ja totta kai eri osapuolten luottamusta sitten mitataan, että saadaanko välittäjä tai YK edustaja osapuolia pöytään, Haavisto sanoo.