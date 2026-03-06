Haaviston mukaan joskus rauhanneuvottelut on pakko keskeyttää.
Pitkän linjan vihreä poliitikko ja kansanedustaja Pekka Haavisto aloittaa uuden työnsä YK:n pääsihteerin António Guterres erityislähettiläänä Sudanissa.
Sudanissa on käynnissä monen osapuolen ruokkima sisällissota, joka on vetänyt maan humanitääriseen kriisiin. Rauhaa toivoo moni, mutta sen rakentaminen on vaikeaa. Haavisto on toiminut urallaan aiemmin diplomaattitehtävissä Sudanin Darfurissa.
Viiden jälkeen -ohjelmassa eduskunnan jättävä Haavisto avasi, milloin rauhanneuvottelut eivät etene ja mitä tehtävässä vaaditaan.
Lue myös: Kommentti: Pekka Haavisto pääsee vihdoin ja viimein kiinni YK-pestiin – vihreät vaikeassa paikassa
Haavisto: Joskus rauhanneuvottelut täytyy keskeyttää
Haavisto sanoo, ettei tiedä, onko tilannetta, jossa rauhanneuvotteluja ei kannata edes aloittaa. Joskus neuvottelut on kuitenkin pakko keskeyttää, kun mahdoton tulee vastaan.