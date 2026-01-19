Trump syyttää Norjaa.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoo kirjeessään Norjan pääministeri Jonas Gahr Störelle, että hän ei aio edetä Grönlannin suhteen vain rauhanomaisesti, koska ei saanut Nobelin rauhanpalkintoa.

Asiasta uutisoivat talouskanava Bloomberg ja norjalaislehti VG. Kirjeestä kertoi ensimmäisenä yhdysvaltaisen PBS-kanavan toimittaja.

Trump syyttää Norjaa, vaikka palkinnosta päättää itsenäinen Nobel-komitea. Norjan valtio tai sen hallitus ei jaa palkintoa.

Trump kirjoitti aikovansa jatkossa ajaa Yhdysvaltojen etua ja turvallisuustilanne vaatii sen, että Grönlanti otetaan täysin haltuun.