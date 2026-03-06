Nainen väittää Trumpin yrittäneen pakottaa hänet suuseksiin, kun hän oli vasta teini.

Nimettömänä pysyttelevä nainen väittää Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin yrittäneen pakottaa hänet suuseksiin kanssaan 1980-luvulla joko New Yorkissa tai New Jerseyssä. Nainen oli tuolloin 13–15-vuotias ja Trump kolme- tai nelikymppinen.

Aiheesta uutisoiva Reuters ei ole pystynyt todentamaan naisen väitteitä.

Valkoinen talo on tyrmännyt väitteet täysin perättömiksi, kertoo aiheesta ensin uutisoinut Politico.

Aiemmin nainen on väittänyt Trumpin pahoinpidelleen hänet sen jälkeen, kun seksuaalirikoksista tuomittu Jeffrey Epstein oli esitellyt heidät.

Tuore väite tuli tietoon, kun Yhdysvaltain oikeusministeriö julkaisi torstaina tuoreita Epstein-asiakirjoja, joiden joukossa oli FBI:n neljä vuonna 2019 tekemää kuulustelua tai haastattelua naiselle.

Asiasta kerrotaan laajasti Yhdysvaltojen medioissa, muun muassa CNN:n sivuilla.

Nainen otti ensimmäisen kerran yhteyttä viranomaisiin aiheesta vuonna 2019 sen jälkeen, kun Epstein pidätettiin.

1:02 Myös suomalaisia nimiä löytyy julkistetuista Epstein-asiakirjoista.

"Virheellisesti koodattu kopioksi"

Demokraatit on syyttänyt presidentin hallintoa sekä oikeusministeriötä Epstein-asiakirjojen pimittämisestä, erityisesti Trumpiin liittyen.

Reutersin mukaan oikeusministeriö puolustautuu X:ssä, että nyt julkaissut tiedot olivat osa 15:ttä asiakirjaa, jotka oli "virheellisesti koodattu kopioiksi" eikä niitä sen vuoksi julkaistu aiemmin.

Kongressi hyväksyi marraskuussa lain, joka vaati liittovaltiota julkaisemaan Epsteiniin liittyvät tutkinta-asiakirjat.

Oikeusministeriö on sittemmin julkaissut miljoonien sivujen edestä tutkinta-asiakirjoja ja väittänyt, ettei sillä ole enempää julkaistavaa.